Creas lo que creas, feliz Navidad

Hay una corriente silenciosa, constante y algo obsesiva que recorre nuestra sociedad desde hace unos años. No es especialmente brillante, ni profunda, ni mucho menos valiente. Es, simplemente, absurda. Consiste en intentar desacralizar la Navidad. No discutirla, no reflexionarla, no reinterpretarla con honestidad intelectual. No. Desacralizarla por la vía cutre. Cambiándole el nombre, limándole el contenido y escondiendo todo lo que huela a cristiano debajo de una alfombra conceptual llamada inclusión.

Porque la Navidad —conviene recordarlo por si alguien se ha despistado— es una fiesta religiosa. Católica. Cristiana. Y lo seguirá siendo, aunque se escriban miles de tuits, se redacten circulares institucionales llenas de palabras blandas o se sustituyan villancicos por canciones neutras y asépticas. La Navidad no es un concepto gaseoso ni una estación del año con luces. Es la festividad y conmemoración nacimiento de Cristo. Y eso, por lo visto, a algunos les provoca una urticaria interna difícil de disimular.

De ahí que hayamos pasado del claro y sencillo Feliz Navidad a ese extraño comodín lingüístico llamado Felices fiestas. Una expresión que no molesta a nadie… porque no dice absolutamente nada. Felices fiestas, ¿cuáles? ¿Las Saturnales? ¿El cumpleaños de tu cuñado? ¿Tu Black Friday espiritual? No se sabe. Pero queda estupendamente vacío, que es justo lo que se busca. Hacer de nuestro universo un entorno de plástico, vacío, impersonal y lerdo.

Pero lo curioso —y aquí empieza el sainete— es que esta obsesión por evitar lo religioso solo se activa cuando la religión es la católica. Porque los mismos que se muerden la lengua para no decir Navidad no tienen el menor problema en felicitar públicamente el Ramadán o cualquier otra festividad islámica. Eso sí se celebra. Eso mola. Eso queda bien en redes. Eso da puntos de superioridad moral. Desangrar viva una borrega en el portal de tu piso sí es una cosa digna de ser defendida porque eso es cultura, aperturismo, igualdad y leche frita.

Pero la realidad es que no. Eso no es inclusión. Es selección ideológica.

La religión católica, por lo visto, es incómoda. Es antigua. Molesta. Demasiado cercana. Nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y qué valores han construido este país durante siglos. Y eso, en una época en la que la identidad se considera sospechosa y la tradición un delito menor, resulta insoportable para ciertos sectores.

España vive la Navidad porque España es culturalmente cristiana. No pasa nada. No es una agresión. No excluye a nadie. Del mismo modo que Marruecos es musulmán, Israel judío o Japón sintoísta. La diferencia es que ellos lo defienden con orgullo y nosotros lo ocultamos con vergüenza, como si tuviéramos que pedir perdón por existir. Pero la Niña Pastori no canta sobre Vishnú ni hace alusión a no comer cochino… habla del Niño Dios. Y no sucede absolutamente nada.

Hemos pasado -y esto no es una exageración- del capítulo especial navideño de Farmacia de Guardia en Antena 3, donde todo giraba en torno a la Navidad, se hacían bromas, se cantaban villancicos, salía el Niño Jesús y nadie se rasgaba las vestiduras, a una actualidad en la que el presidente del Gobierno felicita «las fiestas» con un discurso lleno de palabras inclusivas que no unen a nadie y que, paradójicamente, nos separan cada vez más.

Porque ese es el gran engaño que nos están colando. Desde que se aplican estas supuestas políticas de igualdad, de lenguaje neutro y de sensibilidad extrema, lo único que se ha conseguido es fragmentar. Crear bandos. Generar agravios. Convertir lo normal en sospechoso y lo propio en ofensivo.

Celebrar la Navidad no es malo. Al contrario: es bueno. Porque es nuestra. Porque es historia. Porque es tradición. Porque es cultura. Porque es identidad compartida. Y porque negar eso no nos hace más modernos, sino más ridículos.

Para prueba, un botón. Basta observar cómo otras culturas defienden lo suyo sin complejos. El islam, sin ir más lejos, no se esconde, no pide disculpas ni diluye sus símbolos para agradar a terceros. Y como te pongas tonto te dan un palo -nosotros gracias a Dios no somo sasí-. Y nadie les exige que lo hagan.

Nosotros, en cambio, teniendo probablemente uno de los legados culturales, artísticos y espirituales más ricos del mundo, nos dedicamos a hacer el chorra. Con perseverancia, además. Echándole ganas al tema.

Cambiar el lenguaje no cambia la realidad. Decir felices fiestas no convierte la Navidad en algo distinto. Solo evidencia una falta de coraje cultural. Un miedo absurdo a incomodar a nadie que acaba incomodando a todos.

La Navidad no necesita defensores agresivos ni cruzadas modernas. Se defiende sola. Está en las calles, en las casas, en la memoria colectiva y en una forma de entender la vida que, pese a todos los intentos de dilución, sigue ahí. Molestando a algunos. Consolando a muchos.

Y quizá ese sea el verdadero problema, que la Navidad recuerda que hay algo más grande que el relato del momento. Y eso, para ciertos espíritus laicistas de salón, resulta imperdonable.

Feliz Navidad. Porque Dios está aquí. Sin complejos. Sin asteriscos. Y con rotundidad. Creas lo que creas y con el mayor de los respetos.

Viva Málaga.