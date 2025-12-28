Opinión | Zona press
Propósitos para el año que viene
Estas son fechas para pasar con la familia, recordar momentos bonitos vividos, nunca tristes, con los que ya no están y pasarlo bien. Sí, divertirse. También son días en los que todos pensamos en nuevos propósitos para el año que viene, de esos que después duran un mes o dos y dejas de hacerlos hasta el próximo enero. Pero siempre hay alguno que eres capaz de cumplir y mantener, porque sabes que ese es importante para ti y te hace bien o mejor persona.
Como todos, también tengo algunos propósitos para el año que viene, y alguno es importante de verdad. Solo que este propósito no me surgió en estos días. Fue este verano, cuando mis amigos de la pandilla fuimos a pasar un fin de semana a Tarifa con la idea de estar juntos y arropar a uno de ellos, que no estaba pasando por un buen momento.
La pandilla es esa familia que eliges cuando eres joven, son esos amigos con los que te educas, que llevan toda la vida contigo, los que se quedan para siempre porque muchos otros se descuelgan y se van de tu vida por los motivos que sean. Ellos son parte de ti y, supongo, que tú también formas parte de ellos. Os queréis tal y como sois, con vuestros defectos y virtudes, pero con el máximo respeto a como cada uno es. Son esos que no necesitas hablar todos los días con ellos para saber que si los necesitas estarán siempre ahí para ayudarte, y después de treinta y cinco años te sigues riendo con ellos de las mismas tonterías que te reías cuando tenías quince. Los cuentas con los dedos de una mano porque tener muchos amigos así tampoco es fácil. Evidentemente cada uno tiene su vida, su familia, algunos ya tiene hijos incluso, y otros grupos de amigos. Pero tú sabes que ellos son especiales y distintos a los demás porque, lógicamente, con todos no te has criado.
Ese fin de semana en Tarifa no hicimos nada fuera de lo común, solo estar juntos. Meternos unos con otros como cuando éramos niños, contar las mismas anécdotas y los mismos chistes, reírnos y pasarlo bien juntos. Lo hicimos porque ese amigo que lo necesitaba no vive aquí con nosotros y era más fácil traerlo a él que movernos los demás a donde él vive.
Después de ese fin de semana, que fue letal por cierto, me surgió proponerles que teníamos que hacer el esfuerzo de vernos más, de quedar para comer y estar un rato juntos con mucha más frecuencia. Sin duda cada uno tiene su trabajo, sus prioridades y no siempre es fácil que podamos coincidir todos aunque, como os digo, no somos un grupo tan grande. Y claro está que sería genial podernos juntarnos los seis cada vez, pero se entiende que no es fácil. Pero con que cada vez se apunte el que pueda es suficiente para vernos. En serio os digo que cuando lancé esa propuesta lo hice por un motivo totalmente egoísta y pensando en mí. Y es que a mí me hace mucho bien estar con ellos porque los quiero y los admiro. Por eso para mí es tan importante verlos. Y sé que ese sentimiento es recíproco y estoy seguro que ellos pueden tener esa misma bonita sensación que me produce estar con ellos.
Muchas veces pasa que después de estar tres días sin despegarte pasando veinticuatro horas juntos, surge esa necesidad de quedar más, de verse. Y volvéis a veros una o dos veces más pero después la vida y las obligaciones, hacen que no puedas una vez, y después otra y al final esa idea queda en saco roto.
A nosotros no nos pasa. Estamos consiguiendo juntarnos con frecuencia y pasar unas horas comiendo, para contar las mismas anécdotas de siempre y reírnos con los mismos chistes. Para mi compartir ese rato con ellos me da la vida y lo necesito.
Y ese es mi propósito para este año que está a punto de comenzar, poner todo de mi parte para que nos sigamos viendo y podamos seguir disfrutando de unas horas juntos porque mis amigos de la pandilla son únicos, los mejores y ellos me hacen mejor a mí.
Y por eso me tomé el privilegio de escribir esto, porque estoy seguro de que vosotros también tenéis amigas o amigos de toda la vida, esos con los que os habéis criado y que, como en mi caso, son parte de vosotros. También estoy seguro que ellas y ellos serán únicos para vosotros. Y posiblemente la vida os ha ido separando. Desde aquí, con mi más absoluto respeto, os animo a que hagáis como nosotros y que no dejéis de veros porque los grupos de Whatsapp están muy bien y te hacen saber de todos y no perder el contacto. Pero mirarse, estar unas horas juntos y echar unas risas os da la vida, os lo garantizo.
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
- Ibon Navarro: 'En este Real Madrid, hasta Tavares parece prescindible
- Maldita Dolores': así es el nuevo restaurante de Málaga que abre en la antigua Cosmopolita
- Tras el granizo, fuertes lluvias: la Aemet vuelve a activar la alerta amarilla este fin de semana en Málaga
- Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Málaga
- El Ayuntamiento de Málaga activa el plan de emergencia tras la alerta roja
- El Thyssen Málaga ultima la apertura al público de la villa romana de su sótano para finales de febrero