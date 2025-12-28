Reimaginar el fin de año

Llegan una vez más las luces de colores, llegan los polvorones, el turrón y la comida casera, llegan las uvas y los deseos. Siempre me pareció que el fin de año traía cosas buenas, que todos éramos felices en esta época. Pero escuchar otros cuentos de navidad me ha hecho darme cuenta de que quizá no es así.

Pensemos, por un momento, en las familias que están económicamente mal, sobre todo en los casos en los que hay niños pequeños. Niños que salen a la calle sin nada en las manos mientras los demás exhiben su nueva consola. Padres que tienen que explicarles a sus hijos por qué Papá Noel no le ha traído el coche de juguete a él y sí a su compañero de clase. Familias sin un asomo de marisco en la mesa, sin un turrón, sin la gran cena, sin apenas poder cenar dignamente porque los precios se desorbitan en estas fechas. Personas sin hogar que en navidad siguen en la calle.

Nos bombardean con imágenes de comida y felicidad. Anuncios en los que nos prometen regalos y polvorones, en los que nos aseguran que somos mejores personas en navidad mientras nos inflan los precios de los suministros básicos. Nos recuerdan una y otra vez que lo que tenemos que hacer es comprar y que entonces todos estaremos contentos. Mensajes que nos dicen que amamos a los demás, a esos a los que el resto del año no llamamos, y que tampoco se molestan en llamar. Porque las cenas siempre son buenas cuando lo más seguro es que lo pasemos bien. ¿Pero qué pasa cuando no es así?

¿Cuándo hemos normalizado los comentarios hirientes en la mesa? Creo que la frase que más escucho por estas fechas es «tengamos la fiesta en paz». ¿Desde cuándo tenemos que hacer un esfuerzo por no levantarnos de la mesa y marcharnos? ¿Desde cuándo lloramos en el baño? Parece que la navidad ha pasado de ser una cena con gente amada a fingir por obligación. La obligación de tener que estar contentos aunque al cuerpo no le apetezca, porque puede que hayamos tenido un mal día o un mal mes. O puede que no queramos ver a alguien, pero por favor, que es navidad, tienes que ir a la cena. Las peleas en la mesa, morderse la lengua, querer que acabe.

Creo, sin embargo, que el fin de año sí que es un momento para estar con las personas a las que queremos, para celebrar que otro año se ha ido y que seguimos amando, que hay quienes siguen a nuestro lado, compartir el pan y la mesa con ellos. Es un recordatorio para que los demás no se olviden de que los queremos, es ofrecer y recibir amor. ¿Pero acaso es esto lo que hacemos? ¿Nos reunimos con aquellos que verdaderamente amamos?

Si por mí fuera, haría una comida con todas las personas a las que quiero profundamente, independientemente de los lazos de sangre, y les pediría que invitaran a personas que ellos quieren. Que traigan cada uno un poco de comida, que compartamos, que nos regalemos pequeños detalles y gestos, cosas hechas a mano. Estoy convencida de que saldrían cosas muy hermosas y de que el fin de año sí que sería, realmente, un momento para sentirse arropado y querido. Para festejar lo que verdaderamente se necesita festejar.