Fechas en rojo para 2026

Apura sus últimas horas el presente año y ya asoma para la noche del miércoles 2026. Será un año marcado en el calendario deportivo por el Mundial de fútbol, por supuesto. El mayor acontecimiento global en audiencias y repercusión económica volverá a sus tradicionales fechas estivales, después del experimento en suelo catarí de la última edición.

España debutará el 15 de junio, a las seis de la tarde de aquí, en el Atlanta Stadium el 15 de junio. Será ante la selección de Cabo Verde. Y a esa misma hora y en el mismo escenario estadounidense se medirá el 21 de junio ante la ya proclamada anfitriona de la Copa del Mundo de 2034, Arabia Saudí.

El tercer choque de la primera fase, que también figura en rojo dentro de las citas deportivas del nuevo año, enfrentará al combinado nacional con Uruguay. Habrá que cambiar de país y de franja horaria. El 26 de junio empezará a rodar el balón a las seis de la tarde, pero serán en territorio peninsular las tres de la madrugada.

El encuentro a priori más complicado para pasar de fase se celebrará en el estadio Akron de Guadalajara. Y es que como es bien sabido México es otro de los países anfitriones, junto a Canadá y EEUU. La FIFA confía en que el mayor de sus eventos contribuya a reforzar el crecimiento del balompié en unos territorios donde otras disciplinas aún están muy por encima en seguimiento y número de licencias.

El nuevo año también deparará este próximo mes de febrero la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. Ahí volverán a ser escasas las opciones de medalla para la delegación española, pero siempre puede saltar la sorpresa en alguna disciplina. De hecho, en Pekín 2022, la rider Queralt Castellet lograba una plata en halfpipe que se convertía en la quinta medalla histórica para España en estos Juegos invernales.

La primavera traerá hasta Andalucía y más concretamente a Huelva, la tierra natal de la campeonísima Carolina Marín, la celebración del XXXII Campeonato Europeo de Bádminton. La onubense poco a poco va recuperando la forma y confía en que, «mientras la rodilla» le aguante, «seguirá apretando», como manifestaba hace unos días, sin atreverse a confirmar su participación en la cita prevista del 6 al 12 de abril.

Aún más difícil es por lo tanto barajar su posible asistencia al Mundial que del 17 al 23 de agosto se celebrará en la capital india, Nueva Delhi. Lo que sí ha confirmado de manera rotunda es que en 2026 abandonará las redes sociales, después de haber «colapsado». Ha agradecido no obstante el cariño constante que ha recibido durante este complicado año, «el apoyo, la empatía», subraya en uno de sus últimos mensajes públicos antes de despedir 2025.

Si hablamos de citas mundiales los de atletismo se desarrollarán este próximo año en Hungría. Serán en septiembre, el mismo mes que depare en tierras canadienses los de ciclismo. El verano arroja otra fecha en rojo, concretamente la del 12 de agosto, pero no se trata de un acontecimiento deportivo, aunque sí planetario.

Lo generará el avistamiento, en pleno pico de las Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas, de un nuevo eclipse solar. Será visible como total sólo en una pequeña porción del continente europeo, puesto que habrá que situarse para contemplarlo en algunos de los territorios de la mitad norte de España, en zonas de la Siberia rusa, una parte de Islandia o, al otro lado del Atlántico, en la isla de Groenlandia.

Los aficionados a la astronomía no sólo tendrán en rojo esa fecha en su calendario. También se esperan un par de eclipses lunares. El primero será total y coincidirá con la denominada Luna de Sangre. Este no se podrá ver en Europa y está previsto para el 3 de marzo. El que sí se podrá divisar en suelo peninsular será el de la madrugada del 27 al 28 de agosto, aunque será parcial.

Sólo unos días más tarde arrancará una Vuelta a España bastante atípica, puesto que el regreso de la Fórmula 1 a Madrid desplazará el final de la ronda ciclista hasta La Alhambra de Granada. Del 11 al 13 de septiembre se estrenará el nuevo circuito urbano Madring, en las inmediaciones del recinto ferial Ifema y del complejo deportivo de Valdebebas, con un gran circo del motor que volverá a tener a Fernando Alonso y Carlos Sainz entre sus principales protagonistas. Todo esto dará de sí, que no es poco, el año que ya asoma.