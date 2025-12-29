La pederastia parece el vicio nefando de muchos poderosos de este mundo

Bill Clinton, en un jacuzzi en compañía de una persona a la que le han tapado la cara en esta foto de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein difundida por el gobienro norteamericano. / El Periódico

La pederastia, el abuso sexual de menores y no la simple atracción por ellos que es la pedofilia, parece el vicio nefando de muchos políticos y otros poderosos de este mundo.

Vicio que supo aprovechar en beneficio propio y de sus amigos el magnate financiero y depredador sexual judío estadounidense Jeffrey Epstein, como demuestran los archivos finalmente hechos públicos.

Publicados en realidad con tantos tachones, fruto de la censura del actual Gobierno de Donald Trump, que algunas páginas parecen sólo un borrón negro.

Se dice que es para proteger la identidad de muchos que aceptaron la invitación de Epstein de gozar impunemente de carne fresca.

Es fácil imaginarse lo que habría podido confesar Epstein de no haber aparecido muerto en agosto de 2019 en su celda de una cárcel neoyorquina. Dicen que se suicidó, pero ¿quién sabe, dado todo lo que sabía?

Hay quienes sospechan la mano oculta de Israel, concretamente de sus servicios secretos, el Mossad, en su cultivo de muchas de sus amistades.

Su amiga y confidente, Ghislaine Maxwell, que continúa en la cárcel, es hija de un espía del Mossad, el también judío Robert Maxwell, originario de Checoslovaquia y magnate de los medios británicos, rival del australiano Murdoch, además de diputado laborista, muerto ahogado o asesinado - ¿quién sabe?- mientras navegaba con su yate en 1991 en aguas de las islas Canarias.

Como escribió en su día el psicólogo Robert D. Hare en su libro ‘Sin conciencia’, aunque se sabía que Maxwell era un charlatán y u ladrón que solía mover el dinero de una empresa a otra, la mayoría de quienes le conocían, periodistas incluidos, guardaban silencio pues «tenía mucho poder y era capaz de intimidar a sus críticos».

Parece que también Epstein tenía mucho poder, el poder sobre todo de chantajear a todos aquellos, príncipes, presidentes, primeros ministros, políticos en general además de artistas que utilizaron sus servicios y de los que él a su vez se sirvió.

Entre ellos estaba por supuesto el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también uno de sus predecesores, Bill Clinton, además de conocidos empresarios del sector tecnológico y con dudosa fama de filántropos como Bill Gates.

Extraña, por el contrario, la foto en el que junto a Epstein aparece el mientras casi centenario lingüista y legendario activista de los derechos humanos Noam Chomsky , judío antisionista, aunque ambos aparecen sentados en un avión privado, pero sin presencia femenina que escandalice.

En algunas de las residencias que tenía Epstein, incluida la de su isla privada del Caribe, se han encontrado libros sobre la tenencia de «esclavas sexuales». Y se han publicado también fotos de instrumentos de tortura en algunas salas.

Una de las notas firmadas por el propio Epstein que se han publicado describe cómo uno de sus clientes no estaba satisfecho con la muchacha que le había proporcionado porque era «demasiado oscura» de piel.

Como confesó el otro día el presidente ruso, Vladimir Putin, «cuando se hundió la Unión Soviética, creímos que íbamos a sumarnos muy pronto al mundo civilizado de Occidente. Pero hoy no parece haber allí civilización, sino sólo degradación».

Un mundo liderado en este momento por un loco que no deja de atizar conflictos tanto en el interior de su país como en su patio trasero, cuando no en Oriente Medio, mientras dice aspirar al Nobel de la Paz. Y tal como está últimamente ese premio, incluso es posible que lo consiga.