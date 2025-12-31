Pintar lo que no se ve

Durante nuestros paseos por el planeta Arte (galerías, estudios, talleres…), viciados por la metodología, en ocasiones sentimos el impulso de etiquetar sin más las creaciones en base a ismos, escuelas, estilos o giros, y pasamos por alto una cuestión que puede parecer ingenua pero que en absoluto lo es: ¿Qué nos atrae de una imagen artística? ¿Quizá ese «no sé qué», esa luz que el padre jesuita Bouhours atribuía al encanto de las personas, traspuesto al mundo del arte? O quizá sea que en toda imagen lo importante es lo que no se ve en ella, o que, mirando, algo se nos escapa, detalle que a veces detectamos por nuestra agudeza visual, pero también, como asegura Enrique Lynch, por el «error, la casualidad o la incertidumbre».

Nos tienta la certeza de que esa incertidumbre sustancia la reciente individual de Walter Francia (Uruguay, 1956), puesto que en el discurso inaugural admitió «pensar que pinto lo que no se ve». Intención, no obstante, alejada de todo ejercicio de solipsismo y proclive a una fusión sensorial entre el espectador y su obra, de ahí el título de la muestra, Silencio compartido, que abarca los dos espacios de la galería Nika, de Málaga, y comprende una cuidada selección de piezas de los últimos 25 años, a modo de antológica no declarada. Más conocido por su faceta pictórica, esta cita recupera su papel como autor multidisciplinar al reunir una treintena de piezas, entre pinturas, fotografías, esculturas y un documental; una extensa carrera profesional que compagina en la actualidad con su eficaz labor como gestor de arte y comisario de exposiciones en la galería Nave 91, de Archidona (Málaga), donde posee taller y residencia.

Su voluntad por aprehender el silencio y la invisibilidad se torna fin inexcusable (así se desprende del documental #infinito, rodado en el Museo Van Gogh, de Ámsterdam); y este afán de corporalidad adopta, en óleos y acrílicos, un lirismo envolvente, sensual, que transmuta la superficie pictórica en amagos de paisajes primigenios o secuelas de presencias idas, a expensas de la formulación cromática y la intensidad gestual. El contrapunto a esta orografía de la levedad se descubre en las esculturas -casi diríamos escultopinturas- de madera, resina y acrílico: un recio marco que agrupa elementos geométricos e incluso orgánicos, colorido austero, densidad matérica y profundidad variable; una trampa perfecta para atrapar el silencio, como Chillida aspiraba a atrapar la Naturaleza en las suyas. Silencio que atruena -nuevo cambio estético- en las fotografías de interiores industriales, anónimos, bañados en luz fría, desvelando escaleras inverosímiles (¿Escher?) y zonas de tránsito angustiosas. Tramos por los que, intuye Walter Francia, tendrá que pasar, literal o metafóricamente, para cumplir su objetivo: pintar aquello que no se ve.