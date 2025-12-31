Opinión | Málaga de un vistazo
El primer día
Franqueo un Centro Histórico atestado de un gentío plural tanto en sus lenguas como en sus formas de adivinar la ciudad. Entre tanta diversidad de miradas anónimas que no me perciben –soy un espectador de la propia identidad postergada de mi urbe-, sigo esquivando a una caterva incesante en busca de un reencuentro conmigo mismo y con las calles de mis recuerdos vitales, actualmente copadas por visitantes errantes quienes encuentran el ocio en estos nuevos locales desnaturalizados de una Málaga con escasas tabernas; despojada de comercios tradicionales; sin la confluencia de amigos conocidos para felicitarnos la añada entrante; esto es, me hallo abismado en una soledad encontrada en medio de una muchedumbre trashumante.
Tras esta introspección, mañana, 1 de enero, volveré a transitar por mi existencia, estancia por estancia, esbozando un inventario de actividades a realizar y resquicios por restaurar. Posiblemente en este año que se inicia, para compensar el catálogo, tendré que deambular por las habitaciones de mi vida no en la búsqueda de desaciertos – los cuales ya conozco-, sino para ejercitar la aptitud de la prudencia para conseguir mitigarlos. La vida es bastante indulgente con nosotros; nos ofrece conformidad para imaginar que hoy puede ser el primero de los días de un inédito y despejado horizonte, y poder creer en el deleite de sus colores como contemplando el cuadro ‘Paisaje mediterráneo’ de Picasso. Las palabras del año que se marcha atañen a manifestaciones pasadas. Las expresiones del próximo período el cual inauguramos confían en otras voces. Me dice el poeta japonés Masaoka Shiki: «Cada año nuevo, cielo y tierra en armonía. El primer día». Feliz año.
