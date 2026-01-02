Opinión | En corto
Balance y buenos deseos
El año 2025 deja un panorama desolador con guerras, crisis democráticas y el avance del cambio climático, pero también muestra la resiliencia y cohesión social de España
2025 nos deja los horrores y devastaciones de la guerra bajo diversos formatos y modos de inhumanidad no recordados, el lento hundimiento de la democracia en la que había sido su patria originaria en la orilla de enfrente, la expansión hacia la nuestra del tsunami causado por ese hundimiento, la amenazadora puesta en cuarentena por las autocracias o semidemocracias colindantes del modo europeo de vida, el implacable avance del cambio climático ante cierta indiferencia de la gente; pero deja también constancia, (cuentas y hechos cantan) del dinamismo material y la razonable cohesión social que en España hace la vida real bajo las fuertes marejadas de la política, una entereza subyacente que asegura la estabilidad en esa península no solo geográfica que somos y deberíamos esforzarnos en conservar. Los mejores deseos son siempre aquellos cuyo logro está en nuestras manos. ¡Feliz 2026!
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
- La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
- Tragedia en Málaga: un hombre de 57 años fallece arrollado por el Cercanías en Los Prados
- Suspenden una fiesta ilegal de Nochevieja en Málaga con 100 personas dentro por carecer de autorización
- La angustia de Remedios, madre de Lolo, desaparecido en el mar frente a Málaga: 'Tengo los gritos de mi hijo grabados y no se me irán jamás
- Málaga recomienda no bañarse en la playa de Guadalmar tras la rotura de dos tuberías de saneamiento
- El precio de la vivienda en Málaga capital exige a los hogares por encima del máximo 'razonable' en todos sus distritos
- La clásica española ya tiene su casa en Teatinos