Crónica de un convulso 2025: De la polarización al inicio del ciclo electoral

Le he pedido a la IA que me cite diez grandes noticias del año y la décima que me muestra es: «Controversia de Carla Sofía Gascón: La actriz española hizo historia al ganar el premio a mejor actriz en Cannes, aunque su figura también generó debate social por antiguas publicaciones en redes sociales».

¿Ven como la IA se entrena, se despista, se disloca, se hace un lío? ¿o es que somos nosotros los que estamos antigüitos a la hora de valorar noticias? Qué es noticia, por otra parte. Y qué IA usa usted, cabría añadir.

A lo mejor su IA es una réplica de usted, usted es el que la alimenta. Claro que si te vas, me voy, a otra herramienta, a otra app de IA, el menú que me ofrece es distinto. Sí coinciden en mostrar dos hitos de este 2025 que se va: el apagón del 28 de abril y que la Aemet confirma que el verano de 2025 fue el más cálido desde que hay registros, con olas de calor que sumaron 36 días y temperaturas que superaron los 45 grados en el sur peninsular. Lo del calor, lo sabía o intuía. Lo del apagón, no hay ni Cristo que sepa aún las causas. Y esa es otra noticia: el Gobierno nos debe una explicación. Cada vez que oigo la palabra explicación me acuerdo de Pepe Isbert hablando desde el balcón en ‘Bienvenido Mister Marshall’.

Pero claro, hablando de Gobierno y de política en general, no podemos dejar de hacer balance del año sin nombrar los efectos de la Dana en Valencia en 2024, que arreciaron en 2025. Y los efectos políticos, con el inútil de Mazón al fin ido de la presidencia pero vergonzosamente compensado con una canongía parlamentaria que elevará su salario considerablemente. También protagonista de 2025 la inestabilidad parlamentaria, la crispación, los vaivenes políticos, la corrupción y el tono de muladar que ha adquirido la política. Y el lawfare y el puterismo en alza. Todo mezclado. Trufado con el repugnante acoso a mujeres. En definitiva, el clima político, poco respirable, preelectoral.

LEVANTE-EMV

Se han celebrado las elecciones en Extremadura, que serán la primera meta volante de una larga etapa electoral, y Vox se dispara, el PSOE se hunde y el PP ve la irremediabilidad de tener que entenderse con Vox, que va a apretarle las tuercas y los escaños. Este tipo de resultado podría convertirse en tendencia. Probablemente, un resultado parecido se producirá en Aragón en febrero, pero eso lo comentaremos en el anuario que viene, tal vez comentando la fecha de las elecciones generales. Una catarata de ministros se aprestan a dejar el cargo para ir a concursar a las autonómicas.

En Andalucía, la crisis por los cribados de cáncer de mama, aún sin explicar del todo que ha ocurrido, ha causado un terremoto lógico, una gran indignación y un perjuicio a muchas mujeres. Lamentable. El taponamiento de la crisis, política, fue recurrir a un todoterreno como Antonio Sanz para que se haga cargo de la Consejería de Sanidad. La Junta tiene consignado más dinero para Sanidad que nunca. Pero incomprensiblemente no funciona bien. Y menos la atención primaria. La conclusión es lógica: si hay más dinero que nunca y no cunde es que la cosa está mal gestionada.

Niños en Gaza / EFE

2025, el año del infame genocidio en Gaza por parte de Israel, se va con las bravuconadas de Trump al alza y sin paz en Ucrania aunque si somos optimistas puede que se firme un tratado a lo largo del año 2026. De hecho, a la hora de escribir estas líneas, Trump está diciendo que tiene solución para el conflicto de Ucrania, que no es otra cosa que la agresión canalla de Putin sobre esa nación soberana.

Si descendemos a lo local, a Málaga, uno repasa las noticias, muchas y abundantes, imposibles de consignar todas, pero repara en que los titulares más repetidos atañen a la vivienda. Está disparada. Con alquileres inasumibles y pese a todo con alto porcentaje de compra al contado o por parte de fondos. Un problemón. Sin visos de solucionarse. Málaga está de moda pero cada vez más para los de fuera que puedan pagárselo. Ciudad (del apartamento turístico) del paraíso.