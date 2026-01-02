El refugio de un hombre tranquilo

El historiador malagueño José Miguel García de Fórmica-Corsi es un maestro de la interpretación y la objetividad, y su libro ‘El hombre que escribía los cuentos más tristes y otros ensayos literarios’ (Algorfa, 2024), centrado en la novela, es una antología de artículos sobre ficciones del cine, la literatura y el cómic y, en definitiva, del placer que suscitan tanto la lectura como la escritura. Para Francis Bacon, científico y filósofo renacentista, «la lectura hace a un hombre completo, la conversación hace a un hombre despierto, y la escritura hace a un hombre cabal. Por eso, si un hombre escribe poco, deber tener una buena memoria; si habla poco, debe tener una mente alerta; y si lee poco, debe tener mucha astucia para aparentar saber lo que no sabe». Leer, conversar y escribir es un plan para transitar con ojos críticos, casi como un honnete homme ilustrado, por los itinerarios prefigurados que nos traza la sociedad líquida, la sociedad del consumo y del ocio que nos toca vivir, más cerca de la distopía de ‘Un mundo feliz’ de Aldous Huxley, basada en imperio de los sentidos, que de las páginas de ‘1984’ de Orwell que exprimen la vocación opresiva y violenta del control totalitario.

El profesor García de Fórmica-Corsi, especializado en Historia Medieval, es un investigador impenitente y un amable seductor. Su lema oculto, como el del malagueño Ibn Gabirol es «investiga y ama» y su vida es inconcebible sin las nobles acciones de estudiar, proteger nuestro patrimonio cultural y divulgar. Y por ello encarna, a mi juicio, la figura del verdadero crítico, del buen intérprete que puede ayudar generosamente con su guía al lector. Posee un gusto delicado, practica con frecuencia la contemplación o lectura de obras artísticas, hace uso de comparaciones entre obras diversas –lo que permite establecer jerarquías-, no exhibe prejuicios personales ni culturales manifiestos –con lo que facilita la objetividad-, y está dotado de un buen sentido, siendo capaz de distinguir si los medios empleados son las más adecuados para su fin, y de valorar la verosimilitud de acciones, razonamientos y caracteres. Estas son algunas de las señas de identidad del buen crítico, según el filósofo escocés David Hume en ‘La norma del gusto’.

Lector voraz y compulsivo, el profesor García de Fórmica-Corsi es también un cinéfilo confeso, un amante de los tebeos y un crítico cultural dotado de una claridad envolvente. La primera entrada de su blog, ‘La mano del extranjero’, data de julio de 2012. En este se dice lo siguiente: «Desde que recuerdo, he necesitado de las ficciones, de las historias, como del aire para respirar. En este blog quiero verter mis impresiones sobre algunas de esas historias, las que me han acompañado siempre, las que descubro por vez primera, las que vuelvo una y otra vez a descubrir. No me importa el medio: el cine, la literatura, el cómic, incluso la pintura o ese conjunto de historias que, por pretender ser reales, se engloban bajo la misma palabra, con mayúscula, Historia, y que yo mismo ‘cuento’ como profesor de instituto». Y es también un ‘hombre tranquilo’, como el protagonista de la película de John Ford, que se deja atrapar, como Manuel Arias Maldonado, por la fatalidad presente en la ficción.

José Miguel García de Formica Corsi. / L. O.

El sugerente entramado de ‘El hombre que escribía los cuentos más tristes y otros ensayos literarios’ se agrupa en dos secciones cronológicas (El siglo diecinueve y el siglo veinte) y cuatro secciones temáticas (Literatura española, La aventura y el thriller, Terror y ciencia ficción y Para ‘niños’). En ellos conviven Borges y Galdós, Chesterton y Stevenson, Dostoyevski y Dickens, Verne y Wells, Agatha Christie y Andersen, entre muchos otros, y se habla de ‘La isla del tesoro’, ‘Volverás a Región’, ‘Moby Dick’, ‘1984’ o ‘El largo adiós’ y de personajes inmortales como Alicia, Peter Pan, Sherlock Holmes o Guillermo Brown.

¿Es acaso la Filosofía, como afirma Borges, una rama de la literatura fantástica? El escritor francés Marcel Proust pensaba que la literatura podría ser una especie de antídoto frente a la filosofía –una peculiar contrafilosofía-. El filósofo es consciente de que la memoria involuntaria es el lugar de la palabra verdadera y el novelista evita que nos dejemos engañar por la lengua y que sucumbamos a su servidumbre. Por otra parte, el filósofo Michel Foucault afirmaba que cualquier discurso no es más que literatura y que la literatura es una referencia privilegiada, fuera de la filosofía. Sirve, en definitiva, para desembarazarse de la filosofía mediante una especie de ironía poética. El también filósofo y crítico Roland Barthes renuncia a que la literatura tenga un uso instrumental, ya sea pedagógico, ideológico o lingüístico, por lo que afirma que «la literatura no permite andar, pero permite respirar». «La verdad es que las obras maestras de la novela contemporánea dicen mucho más sobre el hombre y sobre la naturaleza que algunas graves obras de filosofía, historia y crítica», sostiene Barthes, reelaborando las palabras de Zola. Y también es conocida la opción de Baudelaire: la literatura sirve, fundamentalmente, para «matar el tiempo», divertir, evadirse, «acelerar la Vida, que tan lentamente pasa». ¿En qué quedamos?

En la lección inaugural que leyera el crítico y académico francés Antoine Compagnon en el año 2006 al tomar posesión de su cátedra del Collège de France, trató de responder a dos preguntas principales. La primera, de la que se ocupara con maestría Jean-Paul Sartre (1948) es «¿Qué es la literatura?». Pero más acuciante es la que se refiere a los aspectos y funciones cognitivas, éticas o públicas de la literatura, al margen de su condición de fuente de placer y evasión. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Es de alguna utilidad en la vida? ¿Qué valor le conceden la sociedad y la cultura contemporáneas? ¿Qué valores puede crear y transmitir la literatura en el mundo actual? ¿Qué lugar debe ocupar en el espacio público? ¿Por qué hay que defender su presencia en la escuela?

En definitiva, ¿la literatura es un producto cultural indispensable o es, por el contrario, reemplazable? La importancia de la literatura en la vida social ha mermado considerablemente en la última generación y está bajo ‘sospecha’. Lo podemos comprobar en medios y actividades tan diversos como la enseñanza, la prensa o el ocio, de tal modo que «no está garantizada la transición entre la lectura infantil y la lectura adolescente».

No obstante, la literatura ha acumulado históricamente notables poderes. En el período clásico se trataba de «instruir deleitando». Oponiéndose al maestro, Aristóteles rehabilitó el papel de la poesía como parte de la vida buena. Gracias a la «mímesis» se produce el aprendizaje, lo que nos regala placer. La depuración de las pasiones por medio de la representación, que se logra a través de la «catarsis» (nos vemos en el espejo de la representación), mejora tanto la vida individual como la colectiva. Por eso, la literatura (el cuento, la fábula y la ficción en general) adquirió un enorme poder moral desde tiempos de Horacio. La Ilustración y el Romanticismo atribuyeron a la literatura la virtud y el poder de reunificar la experiencia, al ser un remedio contra los males de la sociedad. Permite que el sujeto se libere del sometimiento a la autoridad, al poder y al oscurantismo religioso en calidad de instrumento de justicia y tolerancia. La lectura permite así acceder a la gozosa experiencia de la autonomía. De otro lado, la expresión literaria aspira también a restaurar la unidad de las comunidades, de las identidades, del conocimiento y del universo. Ahí es nada. Con el siglo XX, la literatura adquiere un nuevo poder: el de restaurar la lengua. La literatura construye, de este modo, un lenguaje propio (poético o literario), recuperando el sentido más puro de las palabras, solventando las imperfecciones del lenguaje natural. Por eso, a partir de Mallarmé, el poeta tiene el poder de desvelar la verdad latente e inmanente. Así, el filósofo Bergson llegará a declarar que el lenguaje literario expresa la continuidad, el impulso y la duración.

Muy al contrario, pienso que la literatura tiene un poder emancipador, nos permite conectar con la vida y contribuye a la vida buena, preservando y transmitiendo la experiencia de los otros (aunque no encontremos en ella verdades universales ni ejemplos incuestionables como en las tecnociencias). Además, el genial Umberto Eco nos recuerda (2018) que la literatura tiene una clara utilidad individual y social. Al contribuir a la formación de la lengua, «crea identidad y comunidad», como lo atestiguan las obras de Dante, Homero, Lutero, Pushkin, o los poemas de fundación indios. Aunque solemos creer que el mundo es una especie de libro cerrado, es decir, que solo permite una lectura, el universo del libro es un mundo abierto: nos muestra un discurso con muchos niveles de lectura, así como las ambigüedades propias del lenguaje y de la vida.

¿Es la filosofía, simplemente, una rama de la literatura fantástica? Hago votos para que mi amigo José Miguel nos regale pronto una creación literaria, aunque tenga que despojarse para ello de la ropa de calle que suelen llevar los críticos, emulando a Clark Kent, o escribir a pecho descubierto, como el Capitán América.