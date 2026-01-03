Luces y soledad

Varias son las festividades que se aglutinan en estas fechas. Por eso que siempre se haya dicho ‘Felices Fiestas’, aunque haya quienes, hasta para felicitar, quieran llevarse la cuestión a la discordia y la trinchera. Más allá de la futilidad que rodea este debate, la imposición de lo feliz o de ser felices realza su hegemonía en esta época del calendario más que en cualquier otra.

Con algún que otro florestel entre las manos, conversaba con un poeta de esta tierra, mi amigo Alejandro Carmona, acerca de esas luces que en la calle Marqués de Larios hipnotizan a los viandantes. «El mejor día para verlas es el 24 entre las nueve y las diez de la noche», me decía. No lo llegué a comprobar, pero entendía el poso de su mensaje, y seguramente no le faltaba razón. A esa hora, en Nochebuena, quien no está en su hogar es porque se le alargó la Tardebuena o porque directamente no tiene.

Las luces en las calles durante esta época del año tienen su origen en lo pagano: el fuego de las velas alejaba la oscuridad invernal, y con el culmen solsticial comienza el renacimiento y la victoria sobre las sombras. Y de aquellos candiles de ayer, la macroproyección lumínica de hoy. Con la luz, se pretendía así ahuyentar a los malos espíritus. Y hoy, paradójicamente, para poder observarlas bien, el bullicio no ayuda y la compañía más certera resulta ser la calma o el tormento de la soledad, según sea o no elegida. Una soledad que, como la luz a las tinieblas, es combatida en silencio por muchos de esos mismos viandantes que, en esta fase de almanaque nuevo abarrotado de propósitos, buscan a esa felicidad que no es forzada como la mayor de las aspiraciones.