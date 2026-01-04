Produce literalmente asco ver a dos de los mayores criminales de guerra de este siglo, el genocida Benjamín Netanyahu y su cómplice necesario, Donald Trump, deshacerse en elogios mutuos delante de las cámaras.

Y produce al mismo tiempo indignación ver al mismo tiempo cómo los periodistas allí presentes, en su inmensa mayoría meros mamporreros del poder, no hacen ninguna pregunta que les saque a ojos del mundo sus vergüenzas y sus crímenes.

Mientras los dirigentes de los países de la OTAN hablan de la «brutalidad» de los ataques rusos contra Ucrania, nada o casi nada dicen de la barbarie del genocidio que continúa en Gaza pese a la tregua ficticia negociada por Washington o de los cobardes asesinatos extrajudiciales de ocupantes de embarcaciones en aguas del Caribe.

Y como le dijo el otro día al representante de Israel en la ONU su colega de Somalia: «Venir a esta sala a darnos lecciones de humanidad, de genocidio, de derechos humanos y democracia, cuando vemos lo que hacéis diariamente es un insulto».

Como es un insulto a la inteligencia que un estado que desde el mismo día de su creación no ha hecho sino violar el derecho internacional, las más elementales leyes de la guerra y todas las resoluciones de la ONU siga siendo miembro de esa organización.

Porque con la cobertura diplomática, militar y financiera que le ofrece Washington, Israel continúa impertérrito su campaña de exterminio de otro pueblo semita como si estuviéramos todavía en tiempos bíblicos y no en plena era nuclear.

Claro que tal para cual: Israel hace hoy más o menos lo que hizo también desde su fundación Estados Unidos con los nativos de aquel continente, a muchas de cuyas poblaciones logró casi exterminar.

Supremacista irredento, de origen alemán por parte de padre y escocés, por su madre, Trump no manifiesta sino desprecio hacia los pueblos hispanos de su patio trasero, en los que sólo ve criminales y narcotraficantes que buscan emponzoñar a la sana juventud norteamericana.

Su campaña de bloqueo militar contra la Venezuela de Nicolás Maduro con el pretexto nunca demostrado - ¿tiene acaso EEUU que demostrar nada?- de la supuesta implicación de Caracas en el narcotráfico ha costado ya la vida a mas de un centenar de civiles, asesinados por sus fuerzas armadas en aguas del Caribe.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha criticado el «silencio cómplice» de Naciones Unidas y de la comunidad internacional ante las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Washington.

Así llegamos a este comienzo de año, con el peligro inminente de un nuevo ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán – Trump dice haber dado luz verde a Netanyahu-, una posible invasión de Venezuela - ¿se atreverá Washington?- y una guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania, que los gobiernos europeos utilizan como pretexto para rearmarse. ¡Menudo panorama!