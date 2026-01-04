Un derbi muy especial

Cuando dos equipos de la misma ciudad se enfrentan en un partido, este se convierte en un partido especial. Especial porque, lógicamente, la rivalidad es máxima traspasándose, a veces, algunos límites que hacen que el partido sea de alto riesgo. Todos tenemos presentes los Sevilla – Betis o los Real Madrid – Atlético de Madrid como los derbis más importantes, o calientes, en España.

Pero la polémica de esta semana ha sido sin duda otro derbi que se disputa este fin de semana. Es un derbi siempre más descafeinado porque la diferencia de potencial entre ambos clubes es muy grande. Además, también hay enorme diferencia de seguidores en la propia ciudad entre un equipo y el otro. Hablamos del Espanyol – FC Barcelona que se disputó ayer sábado.

Y ¿por qué este partido ha sido más polémico esta semana que en otras ocasiones? Porque el portero del Barça, Joan García, se formó futbolísticamente en el Espanyol y este verano aceptó una oferta del equipo blaugrana después de manifestar que no iría allí por ser «perico», que así se le llama a los seguidores del Espanyol.

Todos podemos entender que cuando te has criado en un club, también se forma en ti un sentimiento de animadversión contra tu eterno rival. Esto es lógico y humano en un deporte tan pasional como el fútbol. O, más diría yo, en un país como el nuestro. Sí, porque en Italia, que son latinos como nosotros, están muy acostumbrados a que los jugadores del Milán acaben jugando en el Inter de Milán o viceversa, y no pasa absolutamente nada. Y es que, ¿quién va a rechazar una oferta que te puede duplicar o triplicar el sueldo para ser titular en un club de la importancia del Barcelona que lucha por ganar títulos como la Champions? Y es que, encima, no tienes que cambiar de ciudad. Puedes seguir viviendo en tu ciudad con tu familia, amigos y entorno cerca.

Decidme, ¿quién rechaza eso? Esos mismos que se indignan por la decisión del portero, deberían entender que la venta del jugador trajo el dinero necesario a las arcas del Espanyol para mejorar la plantilla lo suficiente para estar clasificado en estos momentos en quinta posición cuando el año pasado luchaban por no descender.

Lo increíble es que por este motivo, haya que poner redes especiales detrás de las porterías para proteger la integridad del portero. Me parece muy grave pero también puede ser entendible porque el Espanyol no puede responder por un loco que entre al campo y haga algo de lo que después haya que arrepentirse. Prevenir antes que curar, se dice, ¿no?

Lo curioso es que se lleva toda la semana hablando de las famosas redes. El club vecino usa al sector de la prensa que controla para criticar ese hecho de poner unas redes para proteger a su propio portero. Es que parece que están deseando que ese loco incontrolable que siempre mete la pata esté por la labor de meter la pata y pase algo. Así queda en evidencia el club rival, el Espanyol. Se olvidan muy pronto de la que se liaba en su estadio cada vez que Luis Figo fue a jugar con el Real Madrid. Allí se tiraban cabezas de cochinillo o botellas de whisky.

El Espanyol también ha anunciado la prohibición para este partido de entrar al campo con camisetas, bufandas o banderas del FC Barcelona. Por lo visto, esto es una norma muy normalizada en muchos de los partidos que se disputan en La Liga. Y esto si me parece que es grave. Ya no se puede entrar en muchos campos con la camiseta de tu equipo cuando este juega de visitante. Hasta ese punto hemos llegado en pleno siglo XXI.

Y encima, el Comité de designación de los árbitros, designa a un árbitro catalán para este partido. pero ¿no hay más árbitros para este partido? ¿Qué pretenden? Por ahorrarse gastos de desplazamiento en una competición millonaria no será. ¿Os podéis imaginar si ese colegiado se equivoca a favor de uno de los equipos la que se puede liar? ¿Qué necesidad hay de poder en riesgo a ese hombre y que se este hablando de él la semana posterior al partido? Eso como mínimo, que ya sabemos que hay locos para amenazar y demás…

No sé, llamadme loco a mí, pero me hubiese gustado percibir toda la semana a todos, periodistas, deportistas y responsables de ambos clubes, ir de la mano para evitar que pase nada en un partido como este. Incluso me parecería más lógico que el comité arbitral esperara un mejor momento para designar a un árbitro de la misma región que los dos equipos que se enfrentan.

Pero ya os digo, da la impresión de que hay gente que parece esperar a que pase algo durante el partido. Pues yo apelo a la cordura de los aficionados pericos y espero que el partido sea normal y que si no se entiende que un profesional se marche al eterno rival para mejorar pues que se proteste de una manera civilizada y sin violencia. Así la semana que viene se hablará de lo que pasó en el campo y no de otro tipo de polémicas.