Se mienten, pero no se engañan

Primero, feliz año, amigos. Después, ¿por dónde empezar?, tantas cosas… Quieren hacer de Unamuno un mártir del franquismo, un botón de muestra. Hace 89 años de la muerte del filósofo y eximio escritor. Debe ser tendencia eso de reconvertir muertes para sacar rédito político, o ni siquiera eso, solo postureo al uso. La causa del óbito del autor de ‘El Cristo de Velázquez’ se certificó como hemorragia bulbar, pero las sospechas vienen porque en la tarde del último día de 1936, en que se fue para siempre, recibió la visita del joven profesor falangista Bartolomé Aragón.

Me reclama ahora el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello -también presidente de la Conferencia Episcopal Española- contra el que cargué aquí hace unos meses, pero me gustó el prelado el pasado domingo cuando dijo que «la amistad entre padres e hijos es uno de los errores de la vida moderna», y que las familias «no son carteles con padres muy guapos y niños muy rubios y de ojos azules». ¡Chapó!

Me sumerjo sin solución de continuidad -porque la cuántica rompe con la continuidad clásica, todo fluye sin interrupciones- en la logia del Gran Oriente Español, la más numerosa de España, unos tres mil hermanos, que el PSOE quiere controlar, como debe ser, piensan, a través de Txema Oleaga, senador, rodeado del apparatchik del partido, y es que hay elecciones el 17 de enero y conviene darle continuidad al compañero del mandil. Ya en la Segunda República el PSOE no se quedó en las últimas filas de la masonería, o los masones en el PSOE, que es un asunto que todavía se debate.

Pero no hay que perderse en minucias, aparte de NVIDIA, lo que importa ahora es que Ford ha perdido 13.000 millones de dólares en su negocio de vehículos eléctricos desde 2023, y se prevén pérdidas mayores en los próximos años. Hace doce meses, la empresa perdió unos 50.000 dólares por cada vehículo eléctrico vendido, y es que la justificación económica de los eléctricos siempre se basa en los subsidios y los diktats gubernamentales, por eso no extraña que la mayoría de los fabricantes de automóviles no quieran producir coches eléctricos, de ahí que algunos tengan que rebobinar sus discursos resilientes, sostenibles, circulares y toda esa matraca.

Quien sí va a tener que reciclarse es Volodímir Zelenski, y no lo digo solo por los rusos, que se la tienen jurada desde antes del ataque a la residencia del autócrata Putin, sino porque la paz que puede firmar va a cabrear a los nacionalistas ucranios hasta el punto de ponerle precio a su cabeza, yo creo que estará negociando con Trump su exilio y el de los suyos en los USA. Su vida pública empezó como comediante, pero puede terminar en tragedia.

Aquí, en el descampado nacional, lo que hay es un continuo ajetreo de las entradas y salidas de prisión de las grandes estrellas y sus viajes en los furgones celulares de la Guardia Civil ahítos de flashes. Pero, entre los que están dentro y los de fuera, aunque se mienten, no se engañan, y funciona el drama del drogadicto, tienen que doblar la dosis solo para conseguir, con suerte, el mismo efecto, lo que explica parte de la política nacional o el juego del trile en que se ha convertido. Antiguamente, el carterista era más fino, pero hoy se han perdido las formas, no cabe duda.

Hablamos de todo esto y mucho más en Mariano, rodeado de alcachofas, y ella propone que utilicemos el término ‘embutidos’ en vez del clásico ‘chorizos’, tan gastado, yo me retrotraigo a los convolutos, y es que el tiempo no pasa por la Celtiberia show del inmortal Carandell, no es que volvamos a las andadas, es que algunos no se habían ido.

Y me da la mala noticia mi buena amiga Asun Vives, presidenta de Custodia Compartida, que Víctor Bravo Sánchez, se ha pegado un tiro. Ella lo conocía de la asociación y de los dramas que con sordina viven los hombres que allí acuden, algunos entienden que han perdido algo más preciado que la vida, sus hijos. DEP, Víctor y vayan por delante estos versos de Rafael Morales -Premio Nacional de Literatura allá por 1954-:

Y ya lo ves, mintió mi pensamiento

porque burla el destino a quien se empeña

en doblegar su mar, su rudo viento,

su pecho helado, su maciza peña.

Mas el amante corazón violento

aún sigue, esposa, firme en lo que sueña.