Otro paso en una dirección

Siendo claro que, tras una larga deriva hacia el autoritarismo, Nicolás Maduro carecía ya de toda legitimidad democrática desde que hace año y medio retuvo el poder ignorando unos resultados electorales favorables al opositor Edmundo González, su extracción «manu militari» de ese poder y del país por un comando, precedida de un violento bombardeo durante horas en distintos puntos del territorio y seguida del anuncio por Donald Trump de su voluntad de tomar el control de Venezuela (incluida la industria petrolera) hasta que haya «una transición segura», es un hecho de tal gravedad que marcará un antes y un después no solo en el sistema de relaciones de poder entre su país y las distintas naciones del continente americano sino respecto de sus «aliados» de Occidente, atemorizados e incapaces de tomar postura ante una praxis que es un nuevo paso de un proceso cada día más identificable.