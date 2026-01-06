Lo bueno y lo malo

Estrenamos el año con una noticia que no deja indiferente a nadie. El ataque de EEUU a Venezuela y la detención de Maduro ha impactado a propios y extraños. Es algo que se veía venir tras los movimientos de los últimos meses, pero era una de esas cosas que uno no se cree del todo hasta que pasan. Y pasó. Lo que esto signifique para Venezuela es algo que deberán determinar y comprobar los mismos venezolanos con el tiempo, de momento se les ve contentos y celebrándolo, nada puede ser peor a seguir como antes. Imagino. Cuando algo va mal durante demasiados años cualquier cambio parece una mejora, aunque fuera a peor sería bueno al principio. Al menos te quitas de encima la sensación de impotencia y de que no hay salida. Ahora lo que hay es incertidumbre, y ahí cabe de todo, incluso ilusión. Por eso muchos aplauden la acción de Trump. Les ha quitado un peso de encima, aunque sea para aplastarlos luego. De momento respiran.

Pero más allá de lo que signifique para Venezuela, una acción militar de ese calibre es algo que no solo afecta a los venezolanos, lanza un mensaje también al mundo. A todos.

Que se pueda atacar a un país de forma unilateral, sin apoyo internacional, sin respetar ninguna ley ni tratado, por motu propio, vuelve el escenario internacional más inestable. Y ahora mismo no se puede saber ni cuál será el próximo paso. Ni quién se atreverá a darlo. Pero el camino ha cambiado. Ahora vamos para otro lado y no parece el mejor de los caminos. Y menos tal y como está el mundo actualmente, con guerras y ataques activos en sitios tan estratégicos. La incertidumbre ya es global y no es un regalo para todos.