Opinión | En corto
Cerrado por defunción
Día y medio después del bombardeo de Venezuela por 150 aviones de una potencia extranjera para facilitar la «extracción» de quien ejercía de presidente (ilegítimamente, sin duda), seguida del anuncio de la toma de control del país para, como prioridad, ir gestionando otra extracción de más calado, la de 1/5 parte de todas las reservas de petróleo del mundo, varios dirigentes de países regidos por el derecho aún se preguntan si la acción habrá infringido el derecho internacional. La propia UE ha evitado pronunciarse de forma clara al respecto. En cuanto a las instituciones internacionales, no se ha convocado el Consejo de Seguridad de la ONU, si bien su secretario general ha dicho que lo sucedido «crea un precedente peligroso». Visto lo cual la Asamblea General debería hacer algo de su competencia. Por ejemplo declarar el 3 de enero día del fin del derecho internacional.
