Joan García, otro campeón para España

Somos contradictorios por naturaleza. Un poco más o un poco menos que otros, según en qué y en qué casos, pero todos tenemos contradicciones en el armario de nuestras dudas. Pero no es necesariamente malo.

Diógenes señalaba que la contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital, o que solo los imbéciles no se contradicen nunca. Sin embargo, Aristóteles, poniéndonos frente al espejo de la vida, observaba que en la naturaleza no hay contradicciones. Más recientemente, Beltolt Brecht concluía que solo está vivo lo que está lleno de contradicciones. En fin, como en casi todo, cada uno y cada cual con su cada cosa.

El Barça acaba de alumbrar otro internacional para España. Joan García. Y van… Es curiosa la contradicción entre un club tomado por los independentistas como emblema nacionalista catalán y los jugadores que produce para nuestra Selección. Aunque esto, según van las cosas, es posible que cambie más pronto que tarde. La selección vasca de pelota, que ya se ha enfrentado a la española en distintos frontones internacionales, es un serio precedente de lo que se avecina.

Y no sería un caso aislado en el mundo. Ahí está el Reino Unido con sus cuatro selecciones futboleras: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, a las que podríamos añadir Gibraltar.

Volviendo a nuestras contradicciones, recuerdo cuando al Barça de Guardiola y al de Luis Enrique se les recibía en algunos estadios españoles con banderas de España como recriminación, gritando el consabido ‘¡España, España…!’ Olvidando, ¡tela marinera!, que en esos equipos figuraba media selección española, o más. Y, además, eran nuestros campeones de Europa y del mundo.

Por el contrario, en un club como el Real Madrid, que para nuestros separatistas de cabecera es el símbolo por excelencia de la repudiada patria española, es raro hallar más de dos o tres internacionales con España, y ya serían muchos, sobre todo en las etapas históricas más gloriosas de nuestro equipo nacional.

Aún recuerdo ver por televisión en 1964, cuando algunos acabábamos de dejar los pantalones cortos, a la Selección de Villalonga imponiéndose a la de la URRS en el Bernabéu por dos goles -Pereda y Marcelino- a uno, en la final de la Eurocopa, ganando ese primer trofeo para España. Y en ese equipo, los madridistas solo teníamos a Zoco y Amancio, con Gento suplente del zaragocista Lapetra, mientras los barcelonistas alineaban a Olivella, Fusté y Pereda, más el gallego y culé Luisito Suárez, a quien habían traspasado al Inter tres años antes -el traspaso más caro de la historia hasta entonces- tras ganar el Balón de Oro con la camiseta blaugrana en 1.960. Ya entonces, el medio campo español era blaugrana: Fusté, Pereda y el arquitecto de fútbol Suárez.

Creo que es innecesario enumerar las conquistas con España de los Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, Pedrito, Piqué, Pujol, Alba, Cesc y compañía en nuestros mejores años, en una selección donde solo Casillas, Ramos y Xabi Alonso lucieron como merengues.

Y ahora, más de lo mismo. Solo los madridistas Carvajal y su cuñado Joselu fueron campeones de la pasada Eurocopa. Para junio ya veremos si el cuerpo del defensa aguanta, más Huijsen, quien también debe confirmar lo mostrado hace meses -y alguna posibilidad de ir convocados de Carreras y Gonzalo- podrían ser titulares en la futura, ojalá, campeona del mundo.

Enfrente podría haber bastantes más: Cubarsí, Balde, Pedri, Fermín, Olmo, Lamine y Ferrán, que ya están, más Eric García, que seguramente lo repescará Luis de la Fuente por su polivalencia, más el mencionado Joan García, a quien no tendrá más remedio que llevar porque actualmente es el mejor portero de España junto al también catalán Raya, del Arsenal, por mucho que para nuestro seleccionador sea Unai Simón su portero titular.

El partido que hizo Joan el sábado en Cornellá frente a ‘su Español’ fue de los que marcan época. El Barça ganó por él más que por el todoterreno Fermín, porque cuando el andaluz y canterano culé dio sus dos pases de gol a Olmo y Lewandowski, en los últimos diez minutos, los pericos no habían marcado antes varios goles por varios paradones de su excompañero. Y con el mérito añadido de hacerlo con mucha presión en un estadio de uñas con él por haberse ido al máximo rival.

Aguantar esa presión añadida en un derbi, siendo el mejor del partido, denota una personalidad al alcance de pocos.

Ha surgido en Cataluña otro campeón para España.