El bluf de las esculturas del Puerto

Qué necesarias son instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo cuando estamos ante historias como ésta: un escultor ceutí, Ginés Serrán, se arroga el derecho de ilustrar la entrada del Puerto a la ciudad con un conjunto escultórico gigantesco y horrible (más sobre ello después); lo hace, dice, gratis, nos lo cede (al final vamos a tener que darle las gracias por utilizarnos para engrandecer su ego). Menos mal que Rosario Camacho y los suyos han salido al paso para recordarnos la obviedad: que es una horterada, que tapa medio Puerto y que nadie lo ha pedido.

Al googlear el nombre de Ginés Serrán (mal asunto de partida: si para conocer algo sobre su vida y su obra se tiene que recurrir a internet...) uno empieza a ver que todas las referencias contienen el mismo texto biográfico, el que él mismo (o un equipo de comunicación) se ha autoconfeccionado para promocionarse. Y empieza la cháchara habitual en el mundo del arte sobre los rankings, la cantidad de exposiciones en tantos países, la pechá de premios, un blablablá que nadie se limitará a comprobar y que se dará por bueno para cuando el político de turno tenga que estampar su firma en el acuerdo.

En un post de Facebook en su propia cuenta dice: "Escultor número uno en el mundo. En los últimos veinte años, Ginés Serrán es el escultor que ha realizado más esculturas monumentales en el mundo". Number one. Sin complejos. Luego hay medios de Ceuta, su ciudad, que destacan que otros medios le llaman "el nuevo Miguel Ángel", pero si miras de qué medio se trata es la revista 'Exclusive Life', una publicación de Marbella sobre moda, estilos de vida y eventos (o sea, sobre pijos), no especializada en arte. En fin. Por no hablar de las dudas sobre "las vías procedimentales" que emplea el ceutí en lo suyo: no soy experto en escultura, pero resulta que toda esta serie de obras del artista salen de un taller de China, como megachurros. Miguel Ángel con un taller en China. ¿No será que nos quieren colar un Temu del arte? En fin, que todo huele.

Pero es que luego mira uno las esculturas monumentales del ceutí repartidas por el mundo (como una de 23 metros de altura, dicen, en Manila: yo ya es que a estas alturas de la vida tendría que irme a Manila para comprobar que existe de verdad) y básicamente son todas forzudos y leones, en una simplificación "kitsch", en acertada descripción de San Telmo, de la mitología clásica. Que si a Ginés Serrán le apasiona su peplum esculpido, estupendo, pero, ¿también lo tenemos que tener nosotros? ¿Y encima en un lugar tan emblemático como la entrada al Puerto por la Plaza de la Marina? ¿Y, como recuerda San Telmo, "tapando el relieve de San Ciriaco y Santa Paula, los Urbis Tutelares"?

El problema, claro, no es de Serrán, si no del que, primero, tiene el mal gusto de aceptar su propuesta y, segundo, no consultar con nadie, con expertos o la propia ciudadanía, la idoneidad de la cosa. Por favor, cordura.