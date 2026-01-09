La Málaga de Teseo

Imaginemos que nuestra ciudad es arrasada y hemos de reconstruirla: ¿dejaría Málaga de ser Málaga porque sustituyamos todos sus elementos físicos y materiales?

Esta es la conocida como paradoja de Teseo o paradoja del barco de Teseo, denominada así por referencia al debate entre los filósofos griegos sobre si el barco de Teseo, famoso por ser en el que Teseo volvió de Creta a Atenas, seguiría siendo el barco de Teseo cuando se reparasen y sustituyesen todas sus piezas originales. En el fondo, es un debate sobre el alma, la identidad y lo material. ¿Y si nuestra identidad no depende de que se abra o no la enésima taberna irlandesa en el centro de Málaga?

Es innegable que la ciudad ha cambiado muchísimo a lo largo de los siglos. Sin embargo, nuestra identidad es otra cosa y sí permanece inmutable.

Hemos sido una ciudad abierta al mundo. Una ciudad acogedora, donde nunca nadie está sólo y nunca nadie está perdido. La que quieren ver rendida pero siempre se levanta. La ciudad de los vecinos ayudándose en las épocas de absoluta miseria. Que lo que enamora al visitante no es Málaga, son los malagueños.

Y esa Málaga es la que quizá se esté perdiendo silenciosamente, sin debate, en pos de una Málaga cosmopolita donde no saludamos a los vecinos al salir del ascensor porque vamos con los cascos puestos. Habrá que enseñar a los niños, no sólo los monumentos de la ciudad, sino también a ser malagueños. Porque nuestra bandera no es sólo la verde y morada. Es también el abrazo y la sonrisa. Y perdonen la cursilada, pero, sufriendo todavía la resaca navideña, me permito pecar de exceso de sentimentalismo.