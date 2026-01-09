El matón de Nueva York que cree que el mundo está sólo para explotar y es suyo

Donald Trump es un vulgar matón neoyorquino curtido en un sector implacable como es el inmobiliario que cree que el mundo está sólo para explotar y además que es suyo.

¡Qué cobarde ingenuidad la de los incapaces dirigentes europeos que creían que, haciéndole caso en asuntos como el aumento astronómico del gasto militar, iban a aplacar al monstruo!

¿Qué dicen ahora por cierto los Marke Rutte, las Ursula von der Leyen, los Macron, los Merz “e tutti quanti”, de la ambición crudamente expresada por el tirano de Manhattan de quedarse incluso con el territorio de un aliado europeo como es Dinamarca?

¿En quién confiaron para la seguridad del continente frente a una Rusia convertida por Estados Unidos en enemiga de Europa porque sus hidrocarburos y demás recursos naturales competían con los suyos y estaban ayudando peligrosamente a la competitividad de la industria exportadora alemana?

¿Habrán comprendido por fin esos dirigentes en sus obtusas mentes que los derechos humanos y demás valores europeos que dicen defender importan tan poco a Trump y su cohorte de neocons como a su gran aliado, el genocida primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu?

¿Se han dado cuenta de que no es la situación de la democracia en la Venezuela de Maduro, y mucho menos el supuesto narcotráfico, lo que llevó a Trump a decapitar a ese gobierno, secuestrando al jefe de Estado y a su esposa para llevarlos esposados a un tribunal neoyorquino como si fuese lo más natural del mundo?

¿Han comprendido que lo que preocupa realmente a Trump y a los suyos no es otra cosa que China, su gran rival económico y cada vez más también militar, cuya presencia en Venezuela y muchos otros países de América Latina gracias al megaproyecto conocido como la Nueva Ruta de la Seda es algo que EEUU no puede soportar?

Mientras Washington gasta miles de millones de dólares en operaciones militares como el bloqueo de Venezuela para controlar los recursos energéticos ajenos, China construye puertos y todo tipo de infraestructuras e invierte masivamente en energías renovables, en tecnología para su almacenamiento y en redes eléctricas inteligentes.

Mientras que Estados Unidos se aferra como a un clavo ardiente al mundo unipolar salido de la caída del bloque soviético, China apuesta por un nuevo mundo pos hegemónico y multipolar que es el que defiende el grupo BRICS , del que forma parte.

Y paralelamente, con los demás miembros de ese grupo, Rusia, India e Irán, sobre todo, Pekín está creando un sistema de pagos alternativo al creado por Washington tras la Segunda Guerra Mundial para dominar el mundo pues le permite sancionar a quien le dé la gana como se ha visto con Rusia, Irán, Venezuela y tantos otros países.

Es un sistema contra el que se revuelve Washington y que, de consolidarse, terminará dando la puntilla al del petrodólar, que es el que ha permitido a EEUU, con ayuda del resto del mundo, financiar sus gigantescos déficits.

Y eso, y no otra cosa, es lo que enfurece a Trump y los suyos, y por lo que no dudan, como hemos visto, en ocupar ilegalmente países, matando a civiles como en Venezuela, y lanzar guerras en plena era nuclear.

¿Continúan aún dispuestos los gobiernos europeos a seguir a Estados Unidos en su estrategia de acoso militar a China con el pretexto de Taiwán enviando al Pacífico sus buques de guerra como muestra de solidaridad con quien sólo los desprecia?