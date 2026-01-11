Impecable -aunque no siempre estas operaciones salen bien, como el rescate de rehenes en Irán, 1981, por ejemplo-, la extracción de Maduro y su dilecta Cilia por las fuerzas especiales (Delta Force, en este caso). Derivada de la intervención trumpiana, los muertos cubanos del G2 (32 de la Dirección de Inteligencia), los amos del país. Pero lo novedoso es la innovación esa de Tío Sam de dirigir a Delcy en remoto y que la matutera de Barajas pilote la transición; se verá qué da de sí el invento, pero soy escéptico. Koldo, y su jefe José Luis, ya tuvieron problemas con ella en el aeropuerto y sus tantas maletas, así que Dios sabe qué sucederá ahora entre el Caribe y el Atlántico.

Pero la prueba del siete es que Hamás ha condenado la fugaz (raid se dice en el argot) entrada de EEUU en Venezuela, la forma más sencilla de saber si aquella batida fue buena o no; si no fue del gusto de los terroristas, debió ser excelsa. Eso sí, los malos amenazan a Fran Rivera por apoyar la intervención yanki, claro, son los moditos de los sicarios de La Habana linda, aquí hay dragones, como decían los antiguos mapas.

Ítem más, conviene leer el WSJ que, en su editorial del pasado 5, decía que aquellos que desprecian el derecho internacional son los que ahora lo reclaman, y es verdad, por eso me harto de reír ahora que empiezan los ensayos del Carnaval en el Falla gaditano. Pero si pasa todos los días con los delincuentes en cualquier lugar del mundo, que reclaman para sí los derechos que ellos no quieren para los demás, no hay nada nuevo.

Ahora bien, como en casa también se barre los días de fiesta, me gustó mucho el descubrimiento del Departamento de Justicia de los USA, que hurgó en los programas de asistencia con fondos federales del gobernador demócrata Walz, me refiero a las pérdidas habidas por una organización presuntamente sin fines de lucro llamada Feeding Our Future, que explotó un programa de nutrición infantil en el que los somalíes eran los grandes beneficiados; algunos utilizaron el dinero para comprarse autos de lujo, bienes inmobiliarios, joyas y vacaciones, según la fiscalía.

Sin embargo, no todo tiene este cariz, la nueva Oreja de Van Gogh, con la Montero de proa, proclama en una de sus canciones que «allí donde muere el orgullo, nace la fe». Bienvenida, Amaia, al surfeo de música religiosa que solo en un rápido paneo me salen… Rosalía, Benson Boom, Hakuna, Alex Warren…

Pero el fin de año, más allá de las campanadas de Chenoa con mis queridos Estopa, y la consabida Pedroche, nos trae más noticias del búnker. Pedro deja solo al Rey en la Pascua Militar, bueno, tenía un compromiso en París, se dirá, y es verdad, y en los juzgados también, durante este año solo diez causas, con su esposa y hermano para abrir boca, después la familia política, que no hay que dejar a nadie atrás.

No obstante, me ha gustado mucho esa escena de amor entre PP y PSOE, consensuando y tomando té con pastas para regular la actividad de las asociaciones subvencionadas que se dedican a lo que, en el politiqués, y según los nuevos cómicos de la lengua, se llama «tercer sector». La extrema izquierda se abstuvo y Vox rechazó el bocado. ¿Los extremos se unen o son los otros los que están unidos?

A pesar de todo, es el profesor Félix Ovejero – me lo dice el Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV) que me han regalado los Reyes, pero no Leticia- el valiente al que le leía que el triste saldo de la izquierda reciente es un paisaje político de chatarra ideológica que no resiste un mínimo análisis, y que, además se apuntaló con corrección política, callarse que estábamos ante quincalla.

Bueno, Cilia, que te tengo olvidada, con estas pompas de Fin de Año… Y tú lo has pasado mal, muy mal, con Nicolás aquella madrugada en el fuerte Tiuna, y antes con los gorilas Diosdado (Cabello) y Vladimir (Padrino), pero es verdad que Delcy y Zapatero -mi príncipe, le llamaba con cariño ella- son distintos, ¿verdad, amor? El grande de Octavio Paz escribe ausente:

Entre irse y quedarse duda el día,

enamorado de su transparencia.

La tarde circular es ya bahía:

en su quieto vaivén se mece el mundo.

Todo es visible y todo es elusivo,

todo está cerca y todo es intocable.