Esta Navidad se ha puesto fin a esta serie que tiene detrás a millones de fans. La trama va sobre un grupo de amigos a los que les encanta jugar a ‘Dragones y mazmorras’. Además son los típicos empollones que sacan buenas notas y les gusta encerrarse en el laboratorio del instituto. Por eso son señalados por todos como frikis. Esos niños han ido creciendo en los nueve años en los que se ha ido rodando cada una de las cinco temporadas que tiene la serie y era lógico que se le buscara final. Y es que los niños dejaron de ser niños y ya eran adolescentes y cuando se es adolescente se tienen otras inquietudes diferentes.

Reconozco que yo me he resistido estos nueve años en ponerme a ver la serie pero en noviembre me atreví a ver el primer capítulo y ya no pude parar hasta ver el final de la quinta temporada. La serie te atrapa y ya no te suelta. Para gente de mi generación seguro que es especial porque está ambientada en los años ochenta, en los que yo podría tener la edad de esos protagonistas de la historia. La música, la forma de vestir, te trasladan a esa infancia que tuvimos. Además, la serie tiene un aire nostálgico a ‘Los Goonies’, una película que nos marcó a los de mi generación y que también trata sobre un grupo de niños.

La serie es buenísima, te engancha. Y eso que no es una serie fácil porque la trama necesita de toda tu atención. Cuando ves un capítulo, algunos duran más que una película, necesitas ver el siguiente.

Pero claro, como os digo, los niños protagonistas dejaron de ser niños y había que buscar un final en esa quinta temporada. El final es eso, un final. No es perfecto, tiene puertas abiertas y algún que otro fallo. Entiendo que te pueda gustar más o menos, pero es un buen final. El final que han querido los hermanos Duffer, creadores de la serie.

Pues bien, a una enorme parte de la legión de seguidores del mundo ‘Stranger things’ no les ha gustado el final. Supongo que pretendían que los Duffer hicieran el final que a cada uno le gusta y no el que les gustaba a ellos.

La quinta temporada consta de ocho episodios. Pero esos millones de fans han visto en multitud de escenas, y no solo en la quinta temporada, señales de que habría un noveno episodio, que el final no era el que se había mostrado. Faltaba un episodio más para cerrar esos agujeros argumentales y parecía existir una necesidad de que el final fuera como ellos querían.

Las señales se veían por todas partes. Y se explicaban. Hasta yo dudé en algún momento. Hasta he podido ver escenas de otros finales hechos con IA. Hasta se creó un movimiento en internet llamado #ConformityGate, movimiento por noveno capítulo con final diferente al existente. En las señales se veía hasta el día en que se subiría el soñado noveno capítulo con el nuevo final. Netflix, la plataforma dueña de la serie, subiría ese noveno capítulo el siete de enero. La movida alcanzó tal dimensión, que ese siete de enero Netflix se cayó por la avalancha de usuarios entrando en la plataforma para ver el deseado noveno episodio.

La realidad es que no había noveno episodio, que el final es el que es y que te puede gustar más o menos pero no hay otro final. Es cierto que puedes no entender que en una serie tan difícil pero tan bien hecha se hayan producido errores en su quinta temporada. Puede ser que te guste que las series acaben con todas las tramas cerradas y sin preguntas que poder hacerse.

Pues a mí a pesar de eso, ‘Stranger things’ me ha parecido una obra de arte, sin duda la mejor serie que he visto y no me molestan las puertas abiertas, los errores o los agujeros argumentales. Me hacen darle una vuelta a todo y cerrar las puertas como a mí me guste más. Lo único que me da pena es que mi serie favorita se ha acabado. Pero tampoco quiero una segunda parte. Es más, sería imposible y nunca tan buena como estas cinco temporadas.