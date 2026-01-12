Opinión | En corto
Business is business
Antes de decidir el apoyo (por limitado que sea) a Zelenski, Donald Trump se aseguró los yacimientos minerales de Ucrania -las «tierras raras». Nada más tomar el control de Venezuela se hizo cargo de sus inmensos yacimientos de petróleo. ¿Qué le interesa de Groenlandia?, ¿su posición estratégica?, ¿el control de vías marítimas? Para eso no necesita adueñarse de ella, Dinamarca es parte de la OTAN. ¿Ir rodeando Canadá? Tal vez, pero el asunto debe de estar sobre todo en lo que haya bajo el hielo. Cada uno ve la realidad con sus propios ojos y lo que Trump ve por los suyos, como hombre del mundo inmobiliario, son los recursos de un territorio. En la franja de Gaza, hoy devastada, vio ya el primer día un resort turístico para ricos en la costa mediterránea. Bien mirado es la misma lógica de la llamada Conquista del Oeste. «Poner en valor» lo que no lo tenía para los indígenas.
