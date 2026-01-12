Es capaz el deporte profesional de ofrecernos, de cuando en cuando, experiencias verdaderamente extraordinarias. Este sábado se alinearon los astros de una forma intangible. Ni los propios protagonistas de dos de las gestas que no cabían en quiniela alguna alcanzaban a aclarar lo sucedido. Sólo les quedaba alzar la cabeza al cielo para buscar respuestas allá arriba.

Ocurrió en Valencia, donde el último de los fichajes del Unicaja, Chase Audige, se convirtió en héroe sólo unas horas después de haber perdido a su madre. Y también en tierras británicas, donde el modesto Macclesfield, de la sexta división inglesa, consiguió eliminar al vigente campeón de la prestigiosa Copa FA, el Crystal Palace, apenas unas semanas después de haber perdido, en accidente de tráfico, a su delantero de apenas 21 años Ethan McLeod.

El club protagonista del «resultado más improbable» en los 155 años de historia de la reseñada copa británica está entrenado por John Rooney, hermano menor del histórico del Manchester United y de la selección inglesa, Wayne Rooney. Este último fue también protagonista y testigo de la retransmisión, al trabajar en la BBC

Cuando el técnico Macclesfield dio explicaciones en sala de prensa de lo acontecido puso palabras a ese «más allá de lo imposible» y a la difícil explicación que tiene un resultado de tal calibre. De hecho, sus argumentos arrancaron con la presencia en el partido de los padres del jugador fallecido el pasado 16 de diciembre, justo en el trayecto de vuelta de un encuentro ante del Bedford Town.

«Terminamos el partido y luego entro a la oficina y veo a la mamá y al papá de Ethan allí, eso es muy especial para mí. Sólo saber que estaban aquí con nosotros, y estoy seguro de que Ethan nos estaba mirando desde arriba hoy», matizaba el propio John Roney. Y es que este conjunto integrado por aficionados está separado del Crystal Palace por 117 posiciones, si atendemos a la clasificación actual de todo el fútbol inglés.

Ethan estaba de una u otra forma junto al césped, porque hasta se había colocado una gran pancarta con su nombre justo detrás de los banquillos. La madre de Chase Audige también estaba de una u otra forma en el nuevo pabellón del Valencia Basket, donde por primera vez jugaba el Unicaja.

El club cajista había dado a conocer horas antes la muerte de la progenitora de Audige. Aún así, en pleno duelo por tan durísima pérdida, el jugador estadounidense con pasaporte jamaicano viajó a tierras levantinas. El entrenador del equipo verde, Ibon Navarro, reconocía tras asaltar el feudo taronja que en ocasiones «tomas decisiones que no tienen mucha base; y las tomas por instinto».

Chase iba a ser el descarte, porque está en pleno periodo de adaptación al club al que llegó en diciembre. «A veces esto es una moneda al aire. Puede salir y estar muy bajo, o puede pasar lo que ha pasado», agregó Navarro después de que el norteamericano anotase 20 puntos y fuese clave (70-76).

Para dar contexto a este triunfo recordemos que el Valencia iniciaba la semana sin haber perdido un partido en el nuevo Roig Arena desde el 15 de octubre. Ni en Euroliga ni en ACB. Es cierto que el Mónaco señaló el camino a la escuadra costasoleña, al imponerse el jueves por 92-101. Pero en pocas quinielas entraba un nuevo traspié en tan complicado fortín, el mismo que el mes que viene será escenario de una Copa del Rey donde el Unicaja, a falta de confirmación oficial, defenderá título.

La misma emoción que evidenció su entrenador en sala de prensa, pero multiplicada, como es lógico, mostró el propio Audige cuando se le puso el micrófono delante nada más concluir el encuentro: «Todo el mérito y toda la gloria se los doy a Jesús, al Señor. Ni siquiera sabía si iba a jugar hoy. Se lo dije al entrenador ayer por la mañana y él simplemente me dijo que me uniera al viaje y que ya veríamos qué pasaba».

Al cielo levantó su mirada de manera reiterativa: «Sé que Dios, mi madre y mi padre están cuidando de mí. Dios es muy bueno. Todo el mérito es suyo, toda la gloria es para él». Y recordó además que en un plazo de apenas nueve meses ha dejado de tener a su lado tanto a su madre como a su progenitor: «Ha sido un año muy duro. Perdí a mi madre hace solo dos días y, hace menos de un año, también perdí a mi padre, en mayo de la temporada pasada». Ambos, no obstante, seguirán guiándote. Fuerza y ánimo, Chase.