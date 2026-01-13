Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Málaga de un vistazo

Jordi Cánovas

Odio sin fronteras

El discurso del odio, que antes se oía en círculos minoritarios, ahora se extiende en podcasts, mítines y parlamentos, tomando como blanco a los inmigrantes en Estados Unidos

Ofrendas florales durante una concentración por la muerte de Renee Good en Minneapolis (EE.UU.). / eFE

El problema no es que se etiquete a un grupo de gente, raza o población con nombres despectivos hasta convertirlos en eso, reducirlos a ese concepto hasta el punto de cambiarles el nombre y llamarles siempre así, con esa etiqueta o mote a modo de insulto constante. Lo malo no es que se convierta a ese grupo o colectivo objetivo en algo despreciable, dañino y origen de todos los males. Lo malo, o lo peor, es que sabemos de sobra que es así como funciona y sin embargo sigue funcionando. Y no es por lo que se consigue con esa técnica, sino más bien por la cantidad de gente que está esperando convencerse de eso mismo, el problema -lo malo- es todos esos ya preparados para odiar en masa y que solo esperan la señal de arriba que les valide su visión del mundo y su odio.

Y ahora esa señal se ha activado en muchos sitios a la vez. Discursos que antes solo se escuchaban en pequeños círculos, ahora se propagan por todas partes, en podcast, publicaciones, mítines, entrevistas, incluso en parlamentos y congresos. El odio se ha empoderado. En EEUU los inmigrantes se han convertido en un blanco fácil y esa pseudo policía que los busca y captura ha reclutado a un montón de gente que disfruta su trabajo, porque les parece bien, porque están de acuerdo. De ahí a que una madre acabe muerta por tres disparos en la cabeza, uno por cada hijo que llorará por ella, hay un solo paso, y ya se ha dado. Basta con poner otra etiqueta que demonice lo que representa ella: una persona que se opone al odio. No era una madre, ni una persona con conciencia, era una terrorista que por lo visto merecía estar muerta.

