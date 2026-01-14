Messager y Boltanski: viaje casi compartido.

Leemos en el catálogo de la exposición que la artista francesa Annette Messager recuerda cuándo (1970) y dónde (Salón de Mai) conoció a Christian Boltanski, sus primeras citas en galerías y restaurantes, cómo consolidaron su relación y los viajes con la familia política. Pero, sobre todo, recuerda la frase que le espetó la madre del novio: «Antes viajaba con su gato, ahora viaja contigo». Se deduce la aprobación materna ante el cambio experimentado por Boltanski; cambio que influyó sobremanera en su carácter (de natural solitario), en sus sentimientos (su diario de 1970 está repleto de menciones a Annette) y en su actividad artística, estimulada por una sana rivalidad hacia su compañera de vida y de prácticas creativas, al menos hasta principios de los noventa, cuando bifurcaron sus exitosas carreras pero no su relación sentimental, que permaneció firme hasta el fallecimiento de aquél en 2021.

Como era previsible, esta dualidad configura una dialéctica basada en influencias y reciprocidades en torno a intereses comunes (vida, muerte, identidad…) o criterios dispares (cuerpo, teatro, feminidad…), sin olvidar la búsqueda individual de un lenguaje propio, más evidente en el caso de Messager. Todo ello se percibe en la muestra del Centre Pompidou Málaga AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski, excepcional ocasión de ver sus obras de forma conjunta pues ambos rehusaban tal posibilidad («Nuestro trabajo no era un asunto familiar», afirma tajante Messager). La comisaria, Annalisa Rimmaudo, reúne una treintena de obras fechadas entre 1968 y 2022 y articula un recorrido basado más en las afinidades temáticas y discursivas que en una rigurosa cronología, donde la eficaz iluminación -mortecina, sugerente- descubre en cada pieza su trasfondo ético y aun antropológico.

De resultas, las siete secciones dispuestas (Inventario, Transitorio, Ordinario, Imaginario, Relicario, Vocabulario, Memoria) confrontan sus contenidos en un diálogo transversal y acorde a la técnica utilizada (libros de artista, videos, fotografías, collages, instalaciones…). Se establece, así, una correspondencia de valores formales y simbólicos (ya sutiles, ya abruptos) que, en el caso de Boltanski, trasciende las referencias autobiográficas (La Vie imposible de C.B., 2001) y recupera sucesos colectivos, siempre impregnados de un halo metafórico (Paysage japonais, 1982). Esta vertiente conceptual («conceptualismo sentimental», dice la comisaria) adquiere una corporalidad más intensa en Messager, atenta a una visualidad directa y esencialista (Mes Voeux, 1989) o rebelde ante los estereotipos femeninos (Les Piques, 1992-1993). Homenaje y complicidad, pero también historia y memoria, sustrato básico de ese «espesor temporal» que Achille Bonito Oliva atribuía a la neobjetística de la segunda mitad de los ochenta y que dota de densidad personal y social todo el relato expositivo. Todas las secciones contienen esta impronta humanísima; pero nos detenemos en la tercera, Ordinario, donde coinciden tres piezas singulares (y creo que no por casualidad), reflejo de felicidades pasadas (Les Images modèles, 1975; Le Bonheur Illustré, 1975-76) y añoranzas eternas (Ensemble AM-CB, 2022). Ahí reside la clave emocional de esta magnífica exposición.