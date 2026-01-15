Las esculturas monumentales del Puerto de Málaga: escenas de la vida conyugal

Ginés Serrán, con uno de sus proyectos escultóricos colosales / G.S.

Diálogo entre una pareja. Ella (Claudia) acaba de recibir un regalo de una amiga: un jarrón gigante que quiere que presida la mesa del salón donde convive con él (Ernesto).

Ella: Mira, ya llegó el regalo de Inma. ¡Qué pedazo de jarrón!.

Él: Bueno, sí, es un poco grande, quizás un poco demasiado...

Ella: A lo mejor, pero le da carácter al salón, ¿no crees?

Él: A ver, a mí no me gusta mucho, la verdad... Perdona, ¿Al salón?

Ella: Sí, en la mesa, como para presidir el salón.

Él: ¿No te parece demasiado?.

Ella: "Pero es bonito y nos lo ha regalado Inma. Se habrá gastado un pastón.

Él: Ya, muy generosa Inma, pero, no sé, ¿por qué no lo pones en una habitación? ¿En tu despacho, por ejemplo?.

Ella: Pues porque ahí sólo lo veríamos tres gatos y yo.

Él: A ver, cuando me contaste lo del jarrón de Inma y que querías ponerlo en el salón te dije que sí pero es que no me imaginé el tocho que iba a ser.

Ella: Ya... Ella me advirtió de que era grande, pero, claro, supongo que ése es un concepto relativo. Ya sabes: Inma siempre todo a lo grande.

Él: Pues no me parece, la verdad. No quiero que esté en el salón.

Ella: Pero tú me dijiste que sí cuando nos lo dijo Inma.

Él: Pero es que no me enteré bien de la movida.

Ella: Pues culpa tuya. Más atento, Ernesto.

Él: No, si tienes razón, pero también tendré derecho a rectificar, a dar marcha atrás... ¡Es que no me gusta! ¡No quiero tener que comérmelo nada más abrir la puerta al volver del trabajo!

Ella: Pero es que es un regalo, Inma nos lo ha hecho con tanta ilusión, como lo vea ahí relegado en mi despacho, que además es de una tristeza...

Él: Sí, sé que es una cuestión delicada pero, ¿por qué tengo yo que adaptarme a los gustos estéticos de Inma? ¿Tengo que comerme yo un jarrón gigante porque a Inma le gustan los jarrones florales gigantes? Aquí lo tenemos todo en plan minimalista y open concept, y el jarronazo éste...

Ella: "Ya, si yo te entiendo. Menudo follón... Además, es que yo ya le dije a Inma que la mesa del salón iba a quedar preciosa con el jarrón

Él: ¿Pero tú sabías entonces lo grande que era?

Ella: Sí, la verdad es que sí, pero, no sé, me pareció bien... Quizás no mido bien los espacios, no sé.

Él: Pues eso parece.

Ella: Tampoco parece que mida muy bien tus reacciones, porque no me imaginaba esto. Aunque, en realidad, siempre vas con el 'no' por delante, todo te parece mal.

Él: Claudia, tendré derecho a opinar sobre la casa en la que vivo, ¿no? Ella: No, eso está claro, pero es como tu actitud: siempre negativa, como si quisieras tirar abajo cualquier iniciativa de alguien.

Él: ¡Lo que me gustaría tirar ahora mismo es el jarrón de las narices!

Ella: ¡Ni se te ocurra, Ernesto!

Él: Es que qué van a pensar las personas que entren en casa y lo primero que vean prácticamente sea este engendro. Ella: Ya vas por 'engendro'. ¡Cómo te pones! Mira, pues esto podemos hacer: lo ponemos un tiempo en la mesa del salón y vemos lo que opinan nuestros amigos y la familia. ¿Te parece? Dependiendo de lo que digan pues...

Él: A mí lo que me parece es que tú tendrías que haberme pedido la opinión antes de todo este tinglao.

Ella: Tampoco tú te interesaste mucho. Cuando hablamos de esto me despachaste rápido.

Él: Me enseñaste una foto del jarrón, lo vi feo, la verdad, pero no quería decírtelo así tan claro y, además, no vi que fuera tan grande ni que hipotecaría el salón al ponerlo en la mesa principal; pensé que iría en cualquier rincón.

Ella: Entonces, ¿hacemos lo de los amigos y familiares que te he dicho?.

Él: Pues qué remedio...

Ella: Venga, Ernesto, no te amargues...