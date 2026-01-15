Opinión | Tribuna
Valorar el gesto de la Iglesia, aunque cueste
El acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal abre un camino de reparación para las víctimas de pederastia, aunque la indemnización llega tarde y no se fija una cuantía concreta
La indemnización anunciada para las víctimas de la pederastia eclesiástica llega tarde y es insuficiente. Ningún acuerdo puede borrar décadas de abuso silenciado, encubrimiento institucional y dolor prolongado. Aun así, el pacto alcanzado el jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal marca un camino. Establece un compromiso concreto para atender a las víctimas que proponga el Defensor del Pueblo y abre mecanismos de compensación económica a cargo de la Iglesia. Aunque limitado -las víctimas disponen de un año para presentar las solicitudes y no se fija ninguna cuantía concreta-, representa el primer paso concreto hacia la reparación. Sorprende, por tanto, la reacción pública tan contenida que ha suscitado, muy alejada de la contundencia con la que durante años se ha denunciado esta realidad.
Hasta ahora, la exigencia ante los abusos de la Iglesia era clara: responsabilidades, reconocimiento del daño y justicia. Señalar a los culpables era urgente y necesario. La dificultad surge ahora cuando se abre un camino hacia una reparación parcial y tardía. La medida resulta insuficiente, pero es innegable que señala un movimiento hacia la atención a las víctimas.
Esta tensión refleja un cambio de perspectiva. Durante años, la atención se centró en la denuncia y el castigo; ahora aparece un gesto que, aunque limitado, reconoce a los afectados por los abusos. No borra el pasado ni exonera a nadie, pero demuestra que actuar de manera concreta es posible.
Criticar la pederastia y exigir más -como cambiar el código penal para que los delitos no prescriban- sigue siendo imprescindible. Pero solo tiene sentido si se reconoce el avance parcial logrado, que permite reclamar de manera coherente su cumplimento total. Para ello se necesitan más recursos, mayor transparencia y un protagonismo real de las víctimas. Reconocer los pasos dados por la Iglesia no implica conformismo. Refuerza la legitimidad de la exigencia y recuerda que la reparación debe completarse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidl ya tiene fecha de apertura este enero del nuevo supermercado en la avenida de Velázquez en Málaga
- El paraje de Málaga repleto de nieve que se usaba siglos atrás para conservar bebidas y alimentos: aún se puede visitar
- Málaga lanza una ayuda de 200 euros para la vivienda: plazos y quién puede solicitarla
- El campero más barato de Málaga tiene 40 años de historia y se cocina en este restaurante: 'Son los más sabrosos
- Telepizza abrirá de final de enero un nuevo local en la calle Nuestra Señora de Los Clarines de Málaga
- Así es el proyecto de Sierra Blanca Estate para la regeneración de El Bulto en Málaga
- La Aemet avisa: un tren de borrascas traerá lluvias a Málaga esta semana
- Más de 36 horas esperando una cama en las Urgencias del Hospital Regional de Málaga: “Es inhumano”