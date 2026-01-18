Adoradores del aceite de piedra

¿Es el petróleo una fuente de energía o una religión? Un multiplicador de la fuerza humana, liberándola de límites físicos mediante la ignición de un raro óleo. Una mutación antropológica iniciada hace más de siglo y medio con el motor de explosión -su uso principal- que pasa a la conciencia con los rasgos de una religión a la vez masiva e individual: vehículos, máquinas o aparatos movidos por petróleo son de uso común y personal, con el tanque de gasolina como depósito de fe. Se trata de una religión liberadora con su propio génesis -los combustibles fósiles, fruto de la quema de los grandes bosques- profetizada por la alquimia con la piedra filosofal. Los negacionistas del cambio climático que acosan al movimiento ecologista, combaten las renovables, levantan los carriles-bici, veneran a Trump y rechazan la ciencia defienden la religión heredada de sus padres. Así que vamos listos.