Amir Al Hasani Maturano
El precedente de Venezuela como preludio al desorden internacional
El análisis jurídico señala que la captura de Nicolás Maduro por otro Estado sería ilegal, contraviniendo los principios fundamentales de la ONU y su Carta Constitutiva.
En la práctica resulta complejo una valoración contraria a que Venezuela no fuese un régimen autocrático, como todo puede discutirse.
Aun con ello, en una observación neutra, las elecciones de 2024 proclamaron una victoria del Gran Partido Patriótico con su líder Nicolás Maduro con el 52% frente a la otra fuerza de la Plataforma Unitaria Democrática con un 43%. Por ende, muestra una clara división en la sociedad, entre partidarios y no partidarios de ese régimen.
¿Eso lleva a que sea un régimen ilegítimo y pueda ser detenido su líder? ¿Ha cometido delitos de narcotráfico probados?
La defensa propia de un Estado debe tener esa convicción real de que esta a punto de ser atacada (amenaza acreditada). Así pues, la captura de un Jefe de Estado -Maduro- en ejercicio de sus competencias por otro Estado, resultaría ilegal y contraria a los principios fundamentales de la ONU. A su vez, según el art.2.4 de los propósitos consignados en la Carta de ONU, se estipula que los miembros deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado miembro. Sin ahondar en otras Resoluciones sobre los principios de no intervención en los asuntos internos de los Estados.
Por otro lado, la protección de inmunidad personal de un Jefe de Estado, pesa a su hipotética ilegitimidad democrática de base, no conllevarían una actuación unilateral de otro Estado.
No entramos en si es o no una captura ilegal con posibles consecuencias de responsabilidad internacional. Sí, en cambio, que el derecho internacional se encuentra en claro peligro, o dicho con otros términos, esta fuera de sí.
A nuestro juicio, puede considerarse una agresión y violación grave del derecho internacional, por tanto, estos precedentes pueden derivar en un grave peligro al desorden internacional.
El derecho internacional, para bien o para mal, debe cumplirse. Es un orden jurídico en vigor, si queremos cambiarlo que no sea a costa de vulnerarlo.
