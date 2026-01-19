Opinión | Tribuna
Abascal y Trump
Vox ha experimentado un crecimiento significativo, según encuestas recientes, posicionándose como el partido que más ha avanzado desde las elecciones de 2023, con un aumento de hasta 5,5 puntos porcentuales
Dos encuestas muy recientes de El Mundo y El País coinciden en que Vox es el único partido que ha crecido desde las elecciones de 2023 (4,9 y 5,5 puntos respectivamente), hasta el 17,2% y el 17,9%. Y según El Mundo, que atribuye escaños, Vox pasaría de 33 a 58 diputados. Así, el peso de Vox tanto en el Congreso como en el bloque de la derecha se acrecentaría.
Y eso que Abascal, frente a Feijóo y a Sánchez, es el que menos habla de los tres. Aparte del rechazo a la inmigración, a las leyes feministas y la aversión al catalanismo, Vox es quien más respalda la política de Trump. Tras el secuestro de Maduro, Abascal dijo que «el régimen narcoterrorista debe rendirse» y tras aplaudir durante largo tiempo a Corina Machado, ahora afirma que Delcy Rodríguez puede ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Como Trump. Y, sobre las amenazas a Groenlandia, guarda un silencio total. Es probable que no quiera arriesgar las relaciones con las americanas y trumpistas Conferencia de Acción Política Conservadora y Fundación Heritage.
Además, dentro de la extrema derecha europea, Vox ha tenido una clara evolución al radicalismo. En el anterior Parlamento Europeo estaba, junto a Meloni y los nacionalcatólicos polacos, en los Conservadores y Reformistas Europeos. Pero, tras las últimas elecciones, pasó a formar parte destacada de Los Patriotas, inspirado por Orbán, y en cuyo grupo además del Fidesz húngaro están el FPÖ austriaco, la Liga de Salvini y la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, cuyo segundo, Jordan Bardella, preside el grupo en el Parlamento Europeo. ¿Por qué este desmarque de la pragmática Meloni y la unión al grupo de Orbán, el más próximo a Putin?
Y el seguidismo a Trump contrasta incluso con la RN francesa, que ha criticado con dureza la intervención americana en Venezuela e incluso «la ambigüedad» del presidente Macron, que se alegró de la caída de Maduro. ¿Por qué Abascal se diferencia tanto de Meloni y de Jordan Bardella, el joven de 30 años que puede relevar a Marine Le Pen en las presidenciales francesas del 27 y que es hoy el político más popular de Francia?
Quizás la razón es que Meloni gobierna en Italia y quiere mantener una buena relación con Bruselas y que la RN y Bardella, que pueden y quieren ganar las elecciones presidenciales, luchan por arrancar votos de centro, alérgicos al antieuropeísmo de Trump. Por el contrario, Vox ni gobierna ni quiere hacerlo a corto si ello complica la credibilidad de sus mensajes más ultras. Abascal quiere ahora engordar, tanto en el electorado más derechista del PP, como a costa del voto de protesta -por el bloqueo político y por el precio de la vivienda-, que viene tanto del PP como del PSOE. Según las citadas encuestas, seguir a Trump no le perjudica y Vox es hoy el primer partido entre los electores menores de 35 años. ¿El PP demonizando a Sánchez y el PSOE proclamando que el PP es solo la derecha reaccionaria están ayudando a que Vox sea percibido como la voz de los que protestan?
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibido subir a la Sierra de Alhaurín este sábado: habrá una batida para cazar jabalíes
- Málaga Acoge da el adiós definitivo a su histórica sede de la calle Ollerías
- Málaga, entre las provincias afectadas por una estafa masiva de adopción de mascotas
- ZBE en Málaga: sombras y dudas de una medida que no convence
- ¿Sabes por qué una de las calles más famosas del Centro de Málaga tiene en su suelo un fantasma, un corazón y una cinta? Estos son los motivos
- Asalto al parque Tivoli en Benalmádena: cuatro intrusos intentan acceder a las instalaciones cerradas
- ¿Dónde va a nevar en Málaga este fin de semana?
- Donald Trump y los tres prototipos malaguitas