Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

El modelo en construcción

Palestinos caminan entre edificios destruidos en la ciudad de Jan Yunis por la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franjade Gaza

Palestinos caminan entre edificios destruidos en la ciudad de Jan Yunis por la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franjade Gaza / Abed Rahim Khatib/DPA

Lo primero, siempre, es no engañarse. El que, tratando de prorrogar su zona de confort, personal o simplemente mental, se engaña, diciéndose que las cosas tal vez no sean lo que parecen, pierde su derecho a la verdad. Las cosas son lo que parecen. En tiempos de postverdad en los mensajes, los hechos muestran, paradójicamente, una extraña franqueza. Cuando en Gaza se impone, sobre los escombros y la desolación, un «gobierno tecnocrático», sin la menor esperanza de legitimación democrática, o en Venezuela se opta, como gestor delegado, por una gobernanza deslegitimada en las urnas, pero fiel al mando supremo, el imperio nos está diciendo: este es el modelo que impondremos allí donde podamos. O sea, poderes locales vicarios, reyezuelos colaboracionistas, nada de experimentos democráticos, riesgo 0 de pérdida del control. Empecemos a ver a los que aspiran a franquiciados como lo que son.

