La amenaza de Trump a Groenlandia hace que cambie el tono del canciller Merz

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, durante una cumbre de la Coalición de Voluntarios. / Europa Press

El canciller federal alemán, Friedrich Merz, se refiere ahora a Rusia como un gran «vecino europeo» y habla de la necesidad de llegar a un «equilibrio» en un continente en paz y libertad.

Ha cambiado de pronto el tono del dirigente cristianodemócrata, que antes hablaba sólo de enviar nuevo armamento a Kiev para derrotar al ruso. ¿Quién lo habría dicho?

Me preguntaba en un artículo anterior si Europa tendría que recurrir un día a Putin para que nos salvase de Trump. Era una pregunta claramente sarcástica, pero, a juzgar por la reacción del canciller alemán, no iba uno a demasiado desencaminado: la amenaza a Groenlandia parece hacer hecho el milagro.

Merz pronunció esas palabras conciliadoras en Dessau, una ciudad del este de Alemania y es sabido que esa parte del país, que soportó la ocupación rusa durante la Guerra Fría, ha sido siempre más partidaria del diálogo con Rusia que el resto.

Y las pronunció además en un acto de la Cámara de Industria y Comercio, y es también conocida la preocupación de los alemanes por la desindustrialización del país, atribuible en parte a la obligada renuncia al gas barato que antes llegaba de Rusia y Alemania tiene ahora que comprar mucho más caro a EEUU y otros países.

Hay por tanto que relativizar sus declaraciones, pero no importa. El jefe del Gobierno alemán no habló esta vez de misiles ‘Taurus’ y sí de un futuro en el que incluyó por primera vez al país de Vladimir Putin, al que calificó de «europeo». Y eso hasta ahora no habría ocurrido.

Pero también ha cambiado de pronto el tono de los dirigentes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), ideológicamente próximos a Trump, pero que ahora se distancian de él como ha hecho ya antes la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

«Trump ha violado todas sus promesas electorales de no entrometerse en otros países, y es algo que tendrá que explicar a sus electores», dijo la presidenta de AfD, Alice Weidel, mientras que para su correligionario Tino Chrupalla, Trump emplea «métodos propios del Far West que hay que rechazar».

Para volver a Merz, es también significativo que en su visita a la India el canciller no se opusiese ya, como Trump, a que el país asiático siguiese comprando energía a Rusia: «Entiendo lo dependiente que es la India del gas y el petróleo rusos», reconoció comprensivo.

Parece claro en vista de esas y otras declaraciones de ciertos líderes europeos que con su amenaza de arrebatarle un territorio a un país de la OTAN como es Dinamarca -lo de Venezuela parece importarles menos- el Donald esta vez se ha extralimitado.