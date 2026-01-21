Leones por corderos (en el Puerto de Málaga)

Si uno googlea "Ginés Serrán" y selecciona la pestaña "Imágenes" es más que probable que vea fotos del escultor ceutí flanqueado por un par de leones. Los artistas tienen fijaciones y obsesiones, temáticas, objetos y asuntos en los que indagan a lo largo y ancho de su fertilidad creativa, como variaciones sobre un theme, una melodía principal. En el caso de Serrán los leones que verán no son variaciones sino los mismos, exactos: los que va a instalar a los pies de su Neptuno y Venus en el controvertido conjunto monumental 'Las collumnas del mar', en el acceso principal del Puerto, ya se pueden contemplar, en otra fundición, claro, en su obra para el 'Arco de triunfo' (Pásig, Filipinas); también, suponemos que en otra encarnación a partir del molde original, tiene otros leones que pasea por exhibiciones, como la que celebró en Puerto Banús en 2021. O quizás sean esos mismos los que aguardan en los almacenes de nuestro Puerto para ser instalados.

Los leones (y dos caballos), expuestos en Puerto Banús / G.S.

Recuerdo que, en 2007, cuando se expuso 'El pensador', de Auguste Rodin, entre nosotros, presidiendo la calle Larios, miembros de la comunidad creativa se levantaron criticando la decisión: aducían que no era la obra original, que era una copia; los responsables de la iniciativa argumentaron que se trataba de una de las 20 réplicas sacadas del molde del autor, lo cual, en el arte de la escultura (que, como el grabado, tiene un componente 'industrial'), equivalía al marchamo de original. Precisamente, a partir del trabajo de Rodin se introdujo la ley para limitar el número de fundiciones que se podían hacer a partir de un mismo molde (había fundidores que realizaban copias sin el permiso del autor). La comisaria de aquella exposición malagueña del francés, Mireya Gubern, explicó entonces que era algo similar a los grabados: "En el bronce partiendo de un molde original el artista tiene la posibilidad de realizar hasta ocho piezas, cuatro de ellas consideradas 'pruebas de autor' y las otras cuadro copias". Desconocemos si Ginés Serrán ha agotado sus ocho posibilidades legales (su taller lo tiene en China, por cierto). Lo que sí sé es que no es Auguste Rodin y sus moldes originales no suponen exactamente lo mismo en el mercado artístico.

Los leones (esta vez sin caballos), aguardando en el Puerto de Málaga / L.O.

¿Queremos alojar en Málaga los mismos leones que en Filipinas y en cualquier otra ciudad que le diga que sí a Serrán y sus conjuntos escultóricos monumentales? Estas cosas podían colar en la Málaga de hace unos años, la que no tenía varios museos dedicados a su genio 'oficial' (Pablo Picasso), la que no había expuesto, con la habitualidad con la que se hace ahora, obras de genios como Chagall, Rothko o Bourgeois, entre muchos otros titanes del arte contemporáneo; ahora, no, no podemos rebajar el nivel de esa manera.

Sí, tengo presente que lo de Ginés Serrán es otra cosa, él habla del arte para el pueblo, para la contemplación de todos, no sólo del ojo más inquieto; no tengo ningún problema con ese concepto: las esculturas de Hans Christian Andersen (Plaza de la Marina) y del propio Picasso (Plaza de la Merced) son pertinentes, singulares y cumplen con su función de atracción del malagueño y el visitante. Pero, ¿se imaginan que, por ejemplo, ese Picasso fuera de 8 metros y estuviera colocado en el centro de la Merced? Esperemos que las autoridades responsables de este desaguisado den marcha atrás: aunque, como escribió aquel soldado alemán sobre la valentía de sus enemigos ingleses en la I Guerra Mundial: "Nunca había visto leones dirigidos por corderos".