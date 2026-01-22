Rafa y Los Reguleros: amor a primera vista

El próximo sábado 24 de enero (Sala La Roka, 21.00) se presentan en sociedad los Benjamin Button malagueños: Rafa y Los Reguleros tienen más años que un saco de tortugas, a pesar de haberse formado como banda hace escasos meses. Santi, Carlos, Paco, Fochi y el propio Rafa son un ejemplo de que la edad es un estado de ánimo, que sube cuando las cosas se hacen de verdad, por verdadero amor al arte. Pero mucho ojo con etiquetarles por sus canas, la banda promete pelea y destapar el tarro de las esencias por esta Málaga almibarada por los turistas, los pitufos de monyor a precio de 5 jotas y la madre que la parió.

Son 5, como el Comando G, y han nacido para salvar el mundo de la Inteligencia Artificial. Tipos duros, que nunca fueron blandos, su propuesta musical navega ajena a modas, con una matriz rockera que se bifurca sin remilgos por otros ambientes sonoros como la rumba, sin ningún tipo de complejos. Es lo que se respira en el barrio, la mezcla. En contraposición al nuevo orden mundial que nos dirige por la oferta cultural cual marionetas de Paneque, los miembros de Los Reguleros han crecido entre cintas de casette grabadas, vinilos de los hermanos mayores y una suerte de garitos en los que se respiraba una diversidad estilística(no sólo en cuanto a música se refiere), lo que les otorga un sello de libertad difícil de encontrar en este segundo cuarto de siglo en otras bandas.

Y es que la cultura es imprescindible que surja en la calle, en la búsqueda personal de respuestas, en un tránsito en el tiempo a fuego lento, como fusión de libertades.Y no dirigida desde la corte, a través de la inmediatez de las pantallas: eso no es cultura, es otra cosa que a algunos no nos interesa. Temas originales de los artistas que nos ocupan como Reina del amor, Estrella local o Tuperware, son auténticas rarezas ya difíciles de encontrar, de paladear exclusivo, como unas conchas finas en Pedregalejo, al sol de invierno.

Bajo la batuta de Rafa Rodríguez, al que le queda muy bien el traje, y con el contrapunto de la armonía de los coros de Esther, con todos ustedes, señores y señoras, solteros y sin compro-piso, Rafa y Los Reguleros, la banda que mejor progresa adecuadamente en futbolín. Rock desde el corazón que promete amor a primera vista en Málaga, la de las cien tabernas y ninguna librería.