Opinión | En corto
Yo también te leo siempre, Pepe
Un antiguo y buen amigo se queja de que no suela contestar a sus cartas, en las que expone severas discrepancias hacia las que supone mis ideas políticas y desde luego con el contenido de mis billetes, de los que es, me dice, lector diario. La verdad es que tengo hacía él gratitud por prestarme atención cada día, o algo más que gratitud, un sentimiento de amistad reverdecida, pues los lectores de un escritor son ya solo por serlo sus amigos, por mucho que digan deplorar lo que escribe. Son cartas pulcras y bien escritas, francamente duras pero en las que por mi parte siempre encuentro algún punto de acuerdo y, desde luego, vienen con su firma debajo y remite con doble dirección, la del nombre antiguo de la calle y la del actual. Son, en fin, las cartas de un caballeroso ciudadano. ¡Caramba, con toda la basura anónima que enfanga las redes, este golpe de decoro es ya un pequeño oasis!
