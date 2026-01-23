Hay cientos de asuntos en Málaga sobre los que opinar. Sería fácil elegir cualquiera de ellos para escribir estas líneas y ponerlo sobre la mesa, con mayor o menor acierto. Sin embargo, hoy cualquier tema parece baladí en comparación con la tragedia ferroviaria de Adamuz, tragedia con especial vinculación con Málaga, pues el tren que descarriló en primer lugar salió de la estación María Zambrano con vecinos nuestros ocupando sus asientos. Les envío desde aquí a todos los afectados y, en especial, a los familiares de los fallecidos todo el ánimo y la fuerza posibles en estos duros momentos. No tengo datos ni conocimiento suficiente para valorar quiénes son los responsables de este accidente. Serán los estamentos correspondientes quienes investiguen y alcancen sus conclusiones. Sin embargo, sí que compruebo que desde la ciudadanía se comienza ahora a criticar que la seguridad de los trenes era insuficiente. Los entendidos, quienes en su momento fueron vulcanólogos, luego expertos en pandemias y, finalmente, peritos ferroviarios. Y me da especial coraje porque, como diría mi padre, conozco a mi burra, y sé que estos mismos sabelotodo serían los primeros en quejarse de las incomodidades que habrían provocado ciertas revisiones o ciertos incrementos de seguridad. Porque así somos: las medidas preventivas nos parecen innecesarias, exageradas e injerencias liberticidas del poder. Y nos quejamos furibundamente. Luego, cuando ocurren las desgracias, criticamos que no se hizo lo suficiente. Los ventajistas y amantes de opinar a toro pasado. Que paguen los responsables, por supuesto, pero que no digan tras salir de casa que llevamos poco abrigo quienes, antes en casa, se quejaban de lo incómodo del anorak.