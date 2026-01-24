Opinión | La voz alzada
David Delfín
Identidades
Las coplas permiten al individuo pensarse en libertad y por escrito
El carnaval cantado, que evoluciona a lo largo del siglo XIX —especialmente a partir de 1850—, lo hace en paralelo a la toma de conciencia de la individualidad humana, que sitúa a la persona frente a sí misma. Progresivamente, las coplas se convertirán en un medio más para analizarse y observar, para pertenecer y discutir; en suma, una práctica cultural con la que acompañar los grandes cambios sociales de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. No es casual, por tanto, que este sea uno de los primeros períodos de esplendor del carnaval moderno andaluz. Las coplas permiten al individuo pensarse en libertad y por escrito, proyectar en sus reflexiones el laberinto de la identidad interior y del mundo que lo rodea, y con ello configurar una mirada propia que, mientras hila pasado y presente, convierte sus composiciones en un anclaje de la identidad personal y colectiva.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón