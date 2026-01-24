Opinión | Málaga de un vistazo
‘Les Miserables’
La novela 'Miserables' de Victor Hugo, con sus personajes atormentados, resuena en la actualidad ante la explotación de la tragedia de Adamuz para lucrarse, como ya ocurrió con las mascarillas o los viajes
Victor Hugo publicó esta novela en 1862. Sus personajes no sólo son míseros en lo material, como el joven Valjean, encarcelado por robar pan para su familia; sino también de espíritu, como el inspector Javert.
‘Miserable’ tiene hasta cuatro acepciones en la RAE, aunque por desgracia se puede identificar de más formas tras lo sucedido en Adamuz. Resulta miserable para las entrañas de todos que 45 vidas nos hayan dejado de esa manera. Es miserablemente triste que tengan que suceder tragedias así para ver la luz de la humanidad. Un mundo de solidaridad partía de incontables puntos de Córdoba para dar su mano en forma de mantas, comida caliente, viajes en coche y techos improvisados para quienes, entre sangre y cristales, volvieron a nacer en el Alto Guadalquivir.
Pero llegaron los miserables, y como aquellos comisionistas de mascarillas, quisieron, porque el capitalismo se lo permite, aprovechar la miseria de desconocidos para agrandar su trozo del pastel: aviones Málaga-Madrid a precio de Caribe; rentacars básicos a tarifa de alta gama; VTC por las nubes en la zona frente a taxistas que hacían portes gratis... En la novela original, hubo episodios totalmente tergiversados al traducirse, como el del monseñor Bienvenu, que visita a un moribundo de la Convención y que, tras hablarle sobre los abusos sufridos de la Iglesia, se arrodilla ante él y le pide su bendición. En la versión española, es el mortecino revolucionario quien, arrepentido, le pide perdón. Míseros traductores. Ojalá no dejemos vencer también a esos otros miserables de la pluma que, con sus bulos, intentarán una vez más enfangarlo todo. Las familias merecen la verdad.
- Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro
- La cadena de material deportivo Oteros cierra la tienda del polígono Santa Bárbara en Málaga en su proceso de clausuras
- Polémica vecinal en Huelin por las obras de renaturalización del barrio
- Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
- Ramis, entrenador del Burgos, sobre el Málaga CF: 'Tienen el atrevimiento para hacer lo que quiere su entrenador
- La empresa tecnológica Ionik elige el edificio Ágora de Málaga para instalar su sede unificada
- Mercadona prepara el desembarco de la venta online en Málaga: comienza a construir su centro logístico en Trévenez
- Guillermo, pasajero del vagón 6 del tren de Iryo descarrilado: “No dejas de recordarlo”