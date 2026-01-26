La relatividad, por Scariolo

Más de 70 años han transcurrido desde el fallecimiento de Albert Einstein, pero sus teorías tanto físicas como espirituales están cada vez más presentes. Tal vez porque todo es ahora más relativo que nunca. A mayor polarización, más difícil tenemos lo de encontrar el equilibrio exacto entre las fuerzas.

Viene todo esto a cuento de un clásico de esta última página de los lunes. Al actual entrenador del Real Madrid de baloncesto y exseleccionador nacional, Sergio Scariolo, siempre hay que prestarle atención. Tienen los sabios de la canasta esa capacidad de analizar las fuerzas con precisión de relojero. Y el de Brescia, con su dilatada y más que laureada experiencia, es capaz como pocos de resolver en un segundo la jugada ajedrecística más compleja.

Pero igual que ocurre con las palabras de Ibon Navarro en la sala de prensa del Carpena, a las de Scariolo más de una vez hay que dejarlas reposar durante unas horas. Es entre líneas donde reposa el lado más inteligente de un orador capaz de motivar al jugador más apático, hasta hacerlo levantar un partido y hasta adjudicarse un título, con una genialidad que ni siquiera llegó a soñar.

He mencionado a ambos técnicos, sin reparar explícitamente en que Navarro fue ayudante del ahora preparador madridista hace más de una década, cuando sus destinos se cruzaron en el banquillo del Baskonia. Pero esa es otra historia. Quiero traer a estas líneas la importante reflexión del italiano a raíz del triunfo que esta pasada semana ante el Mónaco en la Euroliga.

«Los puntos recibidos nunca son un criterio para evaluar el rendimiento defensivo de un equipo. ¡No lo son para los profesionales! El aficionado no ve los porcentajes, ni las relaciones de pérdidas y rebotes... El ratio defensivo es el mejor criterio de todos. Depende del ritmo del partido», expresó después de que el Real Madrid dejase en apenas 78 puntos a los de Spanoulis. Y es que el conjunto francés llegaba al Movistar Arena como el más anotador de la máxima competición continental.

Pero para mí lo más interesante de su «speach» vino a continuación, al abordar un asunto tan de plena actualidad como el de los impuestos. Así justificó que el Real Madrid de manera bruta puede liderar la tabla de los clubes con mayor montante económico por temporada, pero la realidad es bien distinta: «Es como cuando haces los presupuestos. Tenemos x presupuesto. Y luego nosotros somos, junto a los equipos ingleses, franceses, alemanes, italianos... los que pagan más impuestos con diferencia. Es así. El Real Madrid es el séptimo presupuesto de la Euroliga y no tenemos a ningún jugador entre los 15 mejor pagados en neto... ¡Que es lo que cuenta! No en bruto».

Ahí es donde a mi juicio más mérito tiene el Unicaja de Ibon Navarro, doble campeón global y de la BCL frente a conjuntos con muchísima menor liquidez y jugadores que multiplican con creces sus beneficios netos. Sí, libres de impuestos, que es lo que cuenta. Este domingo apelaba el propio técnico cajista a que la afición no ve más allá del resultado. Cambiar cinco piezas de su organigrama y querer ver al equipo en lo más alto de la Liga Endesa sin que llegue enero es de necios. Pero así somos en estos tiempos de la inmediatez.

Prosigo con Scariolo y esa teoría de la relatividad puesta al día: «Si yo pago el 10% de impuestos y tú pagas el 50% no cuenta el bruto, cuenta el neto. Esa es la fuerza de la inversión... Es lo mismo con los puntos anotados y recibidos». Algunos compañeros no tardaron en tildar de «rueda de prensa para la historia» esa auténtica lección del sabio de corazón malagueño, aunque nacido al otro lado de las cordilleras alpinas.

En esto de los balances, muchos de los discursos de quienes se encargan de impartir maestría en la elite del deporte debieran ser materia de estudio. No digo en las universidades, donde la capacidad temprana de empaparnos de conocimiento puede estar ya condicionada, me refiero a las aulas escolares. Debiera impartirse finanzas a la vez que espiritualidad. Abrir caminos a la filosofía al tiempo que se aprende a descubrir los netos de la vida. Rendimientos libres de impuestos, como canastas restados balones perdidos.

Y dejamos para otro día lo de que no nos vendría mal aprender pronto a marcar el compás. Porque al ritmo actual, marchar fuera de onda bien puede costarte la vida.