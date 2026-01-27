Opinión | En corto
La incultura del mantenimiento
El ejemplo claro de la falta en España de una cultura del mantenimiento y la ausencia de planificación es el penoso estado de nuestras carreteras, en especial las vías de alta capacidad, un terrible abandono subsecuente al final de la crisis 2007-2013 que abarca por tanto los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La ausencia de una estrategia intermodal que reparta la inversión a medio y largo plazo entre los distintos modos de transporte anda tras esta situación, hoy fuera de foco. En cuanto a la cultura del mantenimiento, no la hay en España a ningún nivel del sector público, vale decir desde una humilde papelera o un banco del parque a un equipamiento público o las grandes redes de comunicaciones. Solo lo nuevo complace al consumidor y renta políticamente al promotor público. Como ya se dijo, vivimos aún en el desarrollismo. Luego nos acordamos de Santa Barbara cuando truena.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- La nieve tiñe de blanco los puntos más altos de la provincia de Málaga
- Diez años de lucha por un Bosque Urbano en Málaga
- Keko, guía turístico malagueño: 'Miles de personas vinieron a esta fuente de Antequera para buscar un tesoro
- Trabajos de demolición del antiguo edificio de los cines en el centro de ocio Málaga Nostrum
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF, tercero
- Málaga invierte 72.000 euros en poner 'Pedregalejo' en la playa de Las Acacias