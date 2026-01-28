La labor encomiable del doctor Herruzo

Contemplamos la sonoridad de la lluvia tras el ventanal del restaurante ‘El Jardín 1887’, cobijados por el tiempo el cual nos marca el reloj de la Catedral y de un café humeante. Coral Bodineau Gil es jefa del servicio de Radiofísica Hospitalaria del Hospital Regional Universitario de Málaga – reconocido según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de 2025 como uno de los mejores hospitales públicos de España, con la mejor reputación de la provincia y segundo de Andalucía – quien junto a Pedro Galán Montenegro iniciaron este proyecto a principios de la década de los 90. En esos apasionantes comienzos trabajaron conjuntamente con la unidad de Oncología Radioterapéutica donde Coral compartirá cometidos durante los últimos 35 años con el doctor Ismael Herruzo, que nos dejó de forma temprana tras una extraordinaria labor.

La lluvia no cesa inundando recuerdos y vivencias de la personalidad de Ismael. «Un médico amable, cariñoso con los usuarios quien nunca tenía prisa, con mucha empatía y sabía escuchar. Muy implicado con la dimensión social de la oncología, toda su vida la dedicó al hospital con un trabajo encomiable; era accesible y siempre al cuidado atento de sus pacientes quienes en el servicio eran conocidos como los ‘herruzistas’» -comenta con una sonrisa nostálgica. «Un eterno compañero comprometido con el bienestar ajeno con capacidad infinita de trabajo y apuesta generosa por causas altruistas»-concluye Coral. Investigador e impulsor de la Radioterápica y la Protonterapia, su marcha escondía una última admiración: el reconocimiento de todos; de la conexión que le llevó a partir sin ningún ruido al cerrar la verja. Hasta siempre querido Ismael. Gracias por todo.