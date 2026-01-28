Opinión | En corto
El Real sin corona
En esa otra España de la periferia que antes se decía «provincias» el aficionado solía tener dos equipos, el local de sus amores, que subía y bajaba, y un grande de primera. De niño, además del Sporting el mío era el Madrid. Aparte de ganar casi siempre, se decía que era un equipo «señor», lo que no me impresionaba. Vi jugar a Di Stéfano, a Puskas y a Gento, entre muchas figuras históricas y lo que me impresionaba era que en un equipo plagado de estrellas de primera magnitud todos luchaban los 90 minutos como si les fuera en ello la vida. Me fui haciendo así una idea de lo que era la profesionalidad: hacer lo que hay que hacer porque está uno ahí para eso y le pagan por hacerlo. ¿Cuando se jodió Perú?. Para mí el día de 2003 en que echaron de entrenador a Del Bosque tras ganarlo todo, por falta de glamour galáctico. Quién sabe si Arbeloa, que también viene del Castilla, será un reseteo.
