Ya tenemos virgen

El tercer hospital de Málaga ya tiene nombre. El tercer hospital de Málaga será en realidad el cuarto, dado que el macrohospital privado que se erigirá frente al estadio de la Rosaleda se hará antes y será el tercero.

Ya tiene nombre este tercer o no hospital, y es el nombre de una virgen: Hospital Virgen de la Esperanza. Me gusta el nombre, pero no somos muy originales, aunque sí hacemos bien en encomendarnos a la virgen. Sobre todo en cuestiones de sanidad. Hay ya muchos hospitales con nombre de virgen, incluso a los que llegas hecho un Cristo.

En Málaga, tenemos el Virgen de la Victoria pero todo el mundo le sigue llamando el Clínico. A saber cómo acabamos llamando a este. El gobernante nombra y el pueblo renombra. O se queda con el nombre antiguo: todo el mundo habla de la Carretera de Cádiz, por más que el Consistorio insista en Distrito Oeste o algo así.

Los nombres de las cosas son muy importantes. De hecho, cuando algo se nombra ya existe, ya es. Ya podemos oficialmente hablar del Virgen de la Esperanza aunque no sea una realidad.

Como en la Consejería no son partidarios de empezar la casa por el tejado van a empezar por el parking. No les extrañe que se haga, se inaugure, comience a facturar y sea un ente casi autónomo mientras pasan los años y se termina de erigir ese Virgen de la Esperanza. Diez años según los cálculos más fiables. Vaya a saber quién lo inaugura.. El PSOE en su época ya lo prometió reiteradas veces e hizo un mojón. El PP dijo que en la primera legislatura comenzarían las obras. Llevan siete u ocho años y lo que tenemos es un nombre. Eso y la inminente primera piedra de un aparcamiento.

Tenemos toda la esperanza, tenemos la Virgen y tenemos elecciones cerca, ya casi andamos en precampaña. Todo ayuda, cualquier factor acelerante nos interesa. Un nuevo hospital siempre es una garantía de que tienes más sitios donde caerte muerto. Pero para esto sí que no hay prisa.