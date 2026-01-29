Opinión | En corto
Buenas no-noticias
¿Tiene importancia que por primera vez desde el inicio de la Gran Recesión (2008) el paro en España se sitúe por debajo del 10 % de la población activa, el número de ocupados marque un nuevo record absoluto y España sea el país de la UE que crea más puestos nuevos de trabajo?. La tiene, obviamente, pero ya nos hemos acostumbrado a que el hecho no sea gran noticia nacional. El paro lo era en otro tiempo, pongamos hace una década, cuanto el desempleo andaba por encima del 25 % y su imparable incremento era la preocupación principal de los españoles. ¿Por qué se crea tanto empleo?. Porque sigue creciendo la economía, desmintiendo año tras año el colapso augurado por acreditados economistas, que pese a ello no acaban en el paro (un día acertarán, claro, y alardearán de profetas). Se atribuye a Winston Churchill, en otro contexto, la frase «las buenas noticias no son noticia». Será eso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- Novedades televisivas para el Joventut-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo de forma gratuita
- El restaurante de Málaga que abrió en plena Guerra Civil para dar de comer a sus vecinos: sirven los mejores callos de toda Andalucía
- Luto en el baloncesto malagueño por el fallecimiento de José Cárdenas
- El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza