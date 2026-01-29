Buenas no-noticias

¿Tiene importancia que por primera vez desde el inicio de la Gran Recesión (2008) el paro en España se sitúe por debajo del 10 % de la población activa, el número de ocupados marque un nuevo record absoluto y España sea el país de la UE que crea más puestos nuevos de trabajo?. La tiene, obviamente, pero ya nos hemos acostumbrado a que el hecho no sea gran noticia nacional. El paro lo era en otro tiempo, pongamos hace una década, cuanto el desempleo andaba por encima del 25 % y su imparable incremento era la preocupación principal de los españoles. ¿Por qué se crea tanto empleo?. Porque sigue creciendo la economía, desmintiendo año tras año el colapso augurado por acreditados economistas, que pese a ello no acaban en el paro (un día acertarán, claro, y alardearán de profetas). Se atribuye a Winston Churchill, en otro contexto, la frase «las buenas noticias no son noticia». Será eso.