Gastmans: la chanson électrique

Los que alguna vez hemos sufrido el desamor y lo hemos exorcizado de una manera teatral, melancólica, poética e incluso humorística, al modo de la chanson française, estamos de enhorabuena. Y digo «hemos» porque sí, he de confesar que alguna vez me partieron el corazón, como a Michael Corleone. El próximo viernes 30 de enero, a partir de las 21.30 horas en la Sala Core de la capital malagueña, Gastmans presentan su tercer largo, 'Ombrelune'. Ecos de Gainsbourg, Brassens, Brel y Piaf removerán emociones entre los asistentes, en este caso sazonados con especias rockeras y psicodélicas de primer nivel. La banda liderada por Álvaro Gastmans reúne un selecto elenco de elementos de la escena sevillana: el tridente Julio López-Daniel González-Jaime Neria (Malahora, Salieri, Sick Buzos…) junto al propio frontman, aseguran una factura musical en directo fuera de toda duda.

Melancolía

Especie vital necesitada de pequeños escenarios para sobrevivir (cafés, cabarets , teatros íntimos), la chanson bebe de la melancolía vital, el espíritu literario francés y la crítica social. En esta España nuestra, se filtra de manera irregular en los primeros años 70 del pasado siglo, siendo de mucha aceptación entre la progresía emergente de barba, pelo largo (pero peinado con raya, ojo) y pantalones de campana. Todos recordamos aquella sublime 'Marieta', de Krahe (versión libre y jocosa de 'Marinette' de Brassens) o 'La mala reputación', de Paco Ibañez ('La mauvaise réputation', también de Brassens), versionada incluso por el peculiar y muy melancólico (a pesar de su apariencia de tipo duro) Loquillo ya en los 80.

Por su parte, Gastmans nos presenta un ramillete de temas propios merecedores de ser paladeados con serenidad. Un honesto y valiente trabajo, la propuesta que nos ocupa abriga la melodía de cada canción con el acompañamiento de un backline base de pop-rock y arreglos delicados que crean ambientes dramáticos para dar brillo a un esqueleto ya de por sí valioso. Podríamos decir que el envoltorio de cada chanson refracta entre los escuchantes el alma de la misma pasada por el filtro de acordes eléctricos y formas sonoras de cuño anglosajón y americano, proporcionando cierta familiaridad que permite una mejor comprensión del encriptado mensaje, del S.O.S. emocional. Traducción: que están de puta madre, vamos. De la letra, vamos a dejarlo en que no entiendo muy bien el francés, pero seguro, por la entonación de Álvaro y la proliferación de tonos menores, que el drama está asegurado.

'L’importance d’un instant', 'Tu reviens toujours' o 'La poussiére d’or' nos embriagarán de fuego y desamor el próximo viernes para calentar la humeda y fría noche de enero malagueña, confirmando una vez más que la espina es lo bello de la rosa y que el corazón estaría perdido si el amor no tuviera flechas. Como diría aquel maqueado y perfumado zorro francés de postguerra a su adorada gata Penelope Pussycat: ¡Vive l´amour, ma chérie!

Con todos ustedes, Gastmans. ¿Se lo van a perder?