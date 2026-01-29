Opinión | La voz alzada
Jóvenes
A modo de espejos, el carnaval cantado les sirvió para reflejarse y verse a sí mismos
La interpretación es una forma esencial de estar en el mundo, la única forma humana, racional, de vivir (Lledó). Seguí con mucha atención la paulatina incorporación de jóvenes autores e intérpretes —hombres y mujeres— durante los años ochenta y noventa. Eran mis contemporáneos, y ellos sí empleaban las coplas como herramienta de autoconciencia y para reclamar su propio destino frente a una sociedad que cambiaba a pasos agigantados, modificando usos y costumbres. A modo de espejos, el carnaval cantado les sirvió para reflejarse y verse a sí mismos. ¿Qué significaba entonces ser joven, malagueño, andaluz, estudiante, hijo, cofrade, tener ideas políticas, pareja, el sexo o las drogas, estar en paro o sentirse libre…? Todos esos aspectos están presentes en los mejores libretos, y en ellos yo me reconocía. En la épica de sus composiciones, aquellos jóvenes difundieron su espíritu, y gracias a ello, hoy podemos experimentar e interpretar sus obras como parte de un pasado en común.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026