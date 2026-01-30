Opinión | La voz alzada
Desde el nosotros
Murguistas como Pariente, Mora, Medina y Mayorga ofrecieron un retrato de Málaga tan real como ocurrente
De todas las prácticas carnavalescas, la más difícil es la del buen humor que alumbra y nos hace pensar. En nuestra fiesta hubo que esperar la llegada de la que yo denomino Generación del humor (1996). Anteriormente hubo muchas pinceladas sueltas, sí, pero no una característica tan generalizada como la que, a partir de entonces, se desarrollaría. Estos murguistas —la agrupación de Pariente o la de Mora, Medina y Mayorga, como ejemplos notables—, despojados de la reivindicación del tipismo de sus antecesores, observan imaginativamente y, mediante la exageración, ofrecen un retrato tan real como ocurrente. Su propuesta fue muy bien acogida al combinar, con inteligencia humorística, las dos piezas contradictorias de nuestra idiosincrasia: la crítica y la defensa feroz de todo lo malagueño. Y este desencantamiento, además de ponernos a prueba, nos liberaría del tópico asfixiante, mejorando con ello nuestro concepto de pertenencia y de exigencia. Las coplas anticiparon ese cambio: una Málaga entendida como proyecto perfeccionable, sí, pero construido desde el nosotros.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026