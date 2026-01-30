El foráneo

El carnavalero no pertenece a ningún lugar. El carnavalero nace donde quiere y donde puede. Es cierto que, tradicionalmente, de Despeñaperros para arriba el sentimiento carnavalero se diluye en el imaginario colectivo, atribuyéndose casi por antonomasia —y por boca de los entendidos— a Andalucía. Pero nada más lejos de la realidad. Hay carnavaleros en todo el mundo. Amantes de la fiesta, sí, pero sobre todo amantes de la copla, de esa manera tan nuestra de contar verdades cantando en febrero.

Siendo Cádiz el faro que guía y el todopoderoso centro universal del cante carnavalesco, sus otras siete hermanas andaluzas muestran atisbos grandiosos de esta fiesta. Concursos que gozan de muy buena salud y, por qué no decirlo, de una calidad más que aceptable. Hay además un dato que conviene subrayar: los concursos se nutren, cada vez más, de agrupaciones llegadas de toda Andalucía.

Lo vemos claramente en Cádiz. Y lo vemos también en Málaga. Ya hay murgas y comparsas que sentimos como nuestras, que el público espera con ganas, aunque provengan de fuera. Un ejemplo clarísimo es la murga de Roquetas. Norman es ya una parte más de nuestro carnaval. El grupo es casi todos los años un firme candidato a final tanto para el aficionado como para el jurado. También está Rute, que ha traído al COAC proyectos de gran calidad, siendo habitual verlos en nuestras finales. Este año, por cierto, os estamos echando de menos. Y, cómo no, murgas llegadas del Campo de Gibraltar, de Granada, de Jaén…

Algo muy similar ocurre en la categoría de comparsas. Cada edición, el Coac cuenta con un número importante de comparsas procedentes de otras provincias andaluzas. Algunas con más calidad que otras, unas que gustan más y otras menos, pero todas aportando y engrandeciendo nuestro concurso. Es cierto que luego es más difícil verlas en la calle —y aquí el inciso es obligado— aunque Roquetas y Rute nunca faltan a su cita con los malagueños cuando la fiesta estalla más allá del teatro. Las comparsas, al fin y al cabo, son más de escenario. Qué le vamos a hacer.

Hay comparsas foráneas muy queridas. Bastaba con ver cómo el teatro se vino arriba el jueves por la noche, en la penúltima preliminar, con las dos comparsas de Almería. Porque si alguna tierra es bien recibida año tras año en nuestro concurso, esa es Almería. La razón es sencilla: traen grupos trabajados, propuestas bonitas y, sobre todo, muy bien cantadas. A quien escribe, las comparsas de Almería le parecen poseedoras de un potencial vocal impresionante. Ahora bien, yo soy de letras que me lleguen a las entrañas, y no soy partidaria de repertorios vacíos de mensaje o de crítica local. Y no, esto no me ocurre solo con los foráneos: me pasa con todas las agrupaciones, vengan de donde vengan. Málaga la hospitalaria. Una ciudad abierta, generosa, que siempre acoge con los brazos abiertos a quienes vienen de fuera a regalarnos sus coplas. Bienvenidos. Y gracias